Tăng đột biến số ca nhập viện cấp cứu ở TPHCM dịp Tết dương lịch

TPO - Số ca nhập viện cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông và các tai nạn thương tích do sinh hoạt, đả thương… trên địa bàn TPHCM tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua.

Báo cáo ngày 3/1 của Sở Y tế TPHCM về tình hình khám chữa bệnh và cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch cho thấy, số bệnh nhân đến khám và điều trị giảm nhưng số ca nhập viện cấp cứu lại tăng cao.

Cụ thể, từ ngày 31/12 đến ngày 2/1 tổng số lượt khám chữa bệnh là hơn 67.800 lượt giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số khám cấp cứu và tai nạn ở mức cao với 9.230 trường hợp. Số bệnh nhân cấp cứu tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó nhiều nhất là tai nạn sinh hoạt với 915 trường hợp, tiếp đến là tai nạn giao thông với 864 trường hợp, bên cạnh đó là nạn nhân của cấp cứu do đả thương và các nguyên nhân khác. Trong số các trường hợp nhập viện cấp cứu có 27 ca tử vong.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thuộc Bộ Y tế) cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến của nhóm bệnh nhân cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện cho biết, các chỉ số chuyên môn đều tăng mạnh so với Tết dương lịch năm 2022.

Cụ thể, số bệnh nhân nhập viện vào viện cấp cứu trung bình mỗi ngày là 264 trường hợp, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Trong đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông tự đến và bệnh viện khác chuyển đến 186 trường hợp, trung bình 62 ca mỗi ngày (tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là các trường hợp nhập viện vì tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc. Năm nay Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi nhận 1 trường hợp thương tích do pháo nổ.

Các bác sĩ nhận định, tình hình tai nạn có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước là do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, trong dịp nghỉ lễ người dân đi lại nhiều, một số có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là nguyên nhân gia tăng tai nạn. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đả thương, tai nạn sinh hoạt cũng có tác nhân từ việc lạm dụng rượu bia trong kỳ nghỉ Tết.

Dự báo, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới nguy cơ tai nạn và các vấn đề sức khỏe còn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế tối đa sử dụng rượu bia, tuân thủ Luật giao thông, ăn uống điều độ, phòng tránh các tai nạn sinh hoạt, không đốt pháo… để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.