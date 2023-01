Đau bụng dữ dội, tắc ruột vì nguyên nhân phụ nữ thường gặp sau sinh mổ

TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nữ bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị dính buồng trứng và vòi trứng vào thành bụng. Trước đó, bệnh nhân đã 2 lần vượt cạn bằng phương pháp mổ bắt con.

Ngày 3/1, thông tin từ Bệnh viện Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho trường hợp chị N.T (39 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Tại khoa Ngoại tổng quát, các bác sĩ thăm khám, thực hiện kiểm tra hình ảnh thì phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột do dây thắt, các quai ruột phù nề, nguy cơ hoại tử.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân từng phẫu thuật mổ bắt con 2 lần. Phương pháp sinh mổ được thực hiện gần nhất ở bệnh nhân vào năm 2016. Trước tình trạng những cơn đau bụng ngày càng dữ dội ở người bệnh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật bác sĩ phát hiện buồng trứng và vòi trứng bên trái của bệnh nhân dính lên thành bụng. Vị trí bị dính tạo thành một lỗ hình bầu dục có đường kính khoảng 3cm như chiếc thòng lọng, khi các quai ruột chui qua đã bị treo lên và kẹt lại gây tắc ruột.

Sau khi giải phóng các quai ruột, ê kíp phẫu thuật cũng tiến hành gỡ dính buồng trứng, vòi trứng. Quá trình thám sát toàn bộ ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận thêm tại vùng bụng dưới bên phải của bệnh nhân, mạc nối lớn cũng bị dính lên thành bụng tạo thành một lỗ tương tự bên trái nên tiến hành gỡ dính. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp tắc ruột thoát vị nội do dính buồng trứng trên người bệnh đã phẫu thuật vùng bụng. Tắc ruột do dính sau phẫu thuật xuất hiện ở khoảng 5% các trường hợp đã phẫu thuật vùng bụng, không liên quan tới chế độ ăn uống sau phẫu thuật. Hầu hết bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc, điều trị nội khoa, không cần can thiệp ngoại khoa.

Tuy nhiên ở trường hợp trên, dây dính sau mổ đã tạo thành lỗ thoát vị nội gây ra thoát vị nghẹt, khiến bệnh nhân đối mặt với với nguy cơ hoại tử ruột, phải cắt bỏ đoạn ruột hoặc nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng đe dọa tính mạng. Cuộc mổ diễn ra thuận lợi giúp bệnh nhân tránh được các rủi ro.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân sau mổ bắt con hoặc phẫu thuật vùng bụng không nên nằm yên một chỗ mà cần vận động nhẹ nhàng để tránh nguy cơ dính các bộ phận nội tạng. Khi có biểu hiện đau bất thường, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra, điều trị kịp thời.