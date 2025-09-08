Tân sinh viên TPHCM cấp tập tìm chỗ ở tại ký túc xá lớn nhất nước

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM có diện tích khoảng 42 ha với 47 tòa nhà. Đây là ký túc xá lớn nhất Việt Nam hiện nay, cung cấp chỗ ở cho sinh viên 23 trường đại học tại TPHCM, gồm những trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và các trường liên kết. Phí nội trú dao động 230.000 – 3.140.000 đồng mỗi tháng, tùy loại phòng ở.

Từ 3 năm nay, ký túc xá này có chính sách miễn, giảm phí cho sinh viên khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ký túc xá tổ chức "Bếp ăn chia sẻ", phát phiếu cơm giá rẻ cho sinh viên diện khó khăn.