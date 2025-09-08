Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Tân sinh viên TPHCM cấp tập tìm chỗ ở tại ký túc xá lớn nhất nước

Ngọc Kim - Anh Nhàn

TPO - Những ngày đầu tháng 9, ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM trở nên nhộn nhịp khi đón lượng lớn tân sinh viên đổ về nhập học.

anh-9-min.jpg
Những ngày qua, phụ huynh lẫn thí sinh nườm nượp từ nhiều nơi đổ về các trường đại học tại TPHCM để làm thủ tục nhập học sau khi có kết quả trúng tuyển. Bên cạnh lo thủ tục nhập học, phụ huynh, thí sinh sốt sắng liên hệ các ký túc xá để ổn định chỗ ở trước khi bắt đầu năm học mới.
anh-6-min.jpg
Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM là ký túc xá lớn nhất Việt Nam hiện nay, cung cấp chỗ ở cho sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM và các trường liên kết. Năm học 2025-2026, ký túc xá này tiếp nhận 35.500 sinh viên vào ở, trong đó dự kiến dành 10.500 chỗ cho tân sinh viên.
anh-3-min.jpg
Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, năm nay đơn vị sử dụng kết quả trúng tuyển đại học và sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT làm cơ sở đăng ký ở ký túc xá.
anh-7-min.jpg
Để hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh yên tâm nhận chỗ ở, đơn vị đã tăng cường sinh viên tình nguyện và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất.
anh-5-min.jpg
Những sinh viên lần đầu tới thành phố mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Đa số sinh viên đều đi cùng người thân hoặc nhóm bạn để đảm bảo an toàn và cũng để hành trình từ quê lên TPHCM bớt bỡ ngỡ.
anh-2-min.jpg
Phụ huynh Phạm Thị Dung đồng hành cùng con trai là tân sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TPHCM lên đăng ký ký túc xá, bộc bạch: “Con đậu đại học, gia đình vừa vui mừng vừa lo lắng. Mối bận tâm lớn nhất là tìm được chỗ ở an toàn, tiện nghi. Xem qua phòng ở ký túc xá thì thấy thoáng đãng, kế bên còn có quán ăn và cửa hàng tiện lợi nên tôi cũng yên tâm”.
3248894421956454325.jpg
Nhiều tân sinh viên lựa chọn ký túc xá vì đã có người thân học ở đây. Bạn Nguyễn Từ Mỹ Duyên học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa hoàn thành thủ tục cho em gái là tân sinh viên của Trường Đại học Ngân Hàng. Duyên cho biết: “Tôi sắp xếp cho em ở ký túc xá để hai chị em gần nhau, tiện hỗ trợ và chăm sóc nhau”.
anh-10-min.jpg
Ba lô, vali, thùng đồ, xe máy... được đóng gói cẩn thận để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên xa nhà.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM có diện tích khoảng 42 ha với 47 tòa nhà. Đây là ký túc xá lớn nhất Việt Nam hiện nay, cung cấp chỗ ở cho sinh viên 23 trường đại học tại TPHCM, gồm những trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và các trường liên kết. Phí nội trú dao động 230.000 – 3.140.000 đồng mỗi tháng, tùy loại phòng ở.

Từ 3 năm nay, ký túc xá này có chính sách miễn, giảm phí cho sinh viên khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ký túc xá tổ chức "Bếp ăn chia sẻ", phát phiếu cơm giá rẻ cho sinh viên diện khó khăn.

Ngọc Kim - Anh Nhàn
