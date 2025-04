Tạm giữ đối tượng nổ súng trong quán karaoke ở Bắc Giang

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đăng C để điều tra về hành vi nổ súng bắn một người khác trong quán karaoke ở huyện Lục Nam.

Trao đổi với PV Tiền Phong đầu giờ chiều 26/4, Thượng tá Lại Minh Tiến – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 18h ngày 24/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự có tiếp nhận tin báo xảy ra vụ xô xát đánh nhau và có tiếng súng nổ ở quán karaoke V V thuộc xã Tiên Nha, huyện Lục Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng tiếp cận hiện trường và khống chế đối tượng nghi can, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 17h ngày 24/4, có một nhóm khách đến hát tại quán karaoke V V, gồm: D. V. L (SN 1988), N. V. Q (SN 1987), H. V. D (SN 1989), T. B. D (SN 1989) đều trú tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam. Trong lúc đang hát, nhóm này có xảy ra xô xát, lời qua tiếng lại với Nguyễn Đăng C (SN 1994, ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam). C là con rể của chủ quán karaoke V V.

Sau đó, đối tượng C lấy ra một khẩu súng (tính năng của súng đang được cơ quan chức năng giám định) có bắn về phía anh D. V. L 4 lần, trong đó có 1 viên đạn trúng vùng ngực và 1 viên trúng đùi. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ vật hình súng, một hộp tiếp đạn vẫn chứa 2 viên đạn, một vỏ đạn và một mảnh cao su đầu đen (nghi đầu đạn).

Sau đó, anh L đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Trong quá trình đưa đi cấp cứu, anh L vẫn tỉnh táo và làm việc được với cơ quan chức năng. Hiện sức khỏe của anh L vẫn ổn định.

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Đăng C để điều tra theo quy định. Cơ quan Công an tiếp tục củng cố chứng cứ và giám định vật nghi súng để xử lý theo quy định.

Thượng tá Lại Minh Tiến cho biết thêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng khống chế đối tượng Nguyễn Đăng C nổ súng vì đã bố trí các tổ công tác bám sát địa bàn trong tỉnh sau khi dừng Công an cấp huyện. Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân giao nộp các loại vũ khí.