Tâm bão số 5 trên đất liền Hà Tĩnh, đường ngập sâu, nhiều xã mất điện

Tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), ghi nhận vào lúc 19h30 tối 25/8, mưa đã ngớt, gió cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên, bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương sau nhiều giờ quần thảo trên biển Hà Tĩnh.
Tối cùng ngày ghi nhận dọc các tuyến đường chính trong xã, hàng loạt cây cối bị gãy đổ, chắn ngang đường. Nhiều mái tôn, bảng hiệu và vật dụng của người dân tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) bị gió cuốn bay, nằm ngổn ngang.
Tại khu vực nhà hàng, khách sạn ven biển, một số người dân bắt đầu ra kiểm tra lại tài sản. Rất nhiều nhà hàng, nhà dân đã bị tốc mái, hư hỏng hệ thống cửa kính, bàn ghế, biển hiệu.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu của các địa phương, tính đến 18h, bão đã khiến một người chết tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người. Bão cũng làm 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh, 22 cột điện bị đổ ở Hà Tĩnh .
Về nông nghiệp, mưa lớn đã làm ngập 16.346 ha lúa, 611 ha rau màu và 2.058 ha cây ăn quả cùng 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh, 13 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập.
Về giao thông, xảy ra 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn như tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị.
Hiện các địa phương vẫn tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và rà soát số liệu báo cáo.
Trong suốt chiều nay, kể từ khi tâm bão bắt đầu chạm bờ, bão số 5 di chuyển rất chậm, có những thời điểm gần như đứng yên. Vì vậy trong suốt chiều nay, bão quần thảo dữ dội khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó trọng tâm là Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.
Đến 19h, bão vẫn trên đất liền khu vực Hà Tĩnh với cường độ còn cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối nay, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Trong đêm nay, bão di chuyển sang khu vực phía Trung Lào. Từ đêm nay, gió mạnh giảm dần. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa rất lớn cho trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh. Mưa lớn đã khiến hàng loạt diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch tại các xã Quảng Châu, Quan Thành, Yên Thành... bị đổ rạp, ngập sâu trong nước.
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết vụ lúa hè thu năm nay, Nghệ An có 75.292 ha. Theo thống kê nhanh, đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 1.700 ha lúa hè thu. Hiện có hơn 44.215 ha lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, nếu gặp mưa lớn kết hợp gió mạnh thì nguy cơ ngập úng là rất cao.
Lúc 18h25’, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió lớn giật mạnh kèm mưa to. Ngoài biển, sóng đánh cao khiến nước tràn vào các tuyến đường ven bờ biển, gây ngập sâu từ 50-70cm.
Ngọc Tú
Tối 25/8, lãnh đạo Công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của bão, hàng chục xã của tỉnh này đã bị mất điện. Một số vùng bị mất điện hoàn toàn, có xã mất cục bộ.
Theo đại diện Công ty điện lực Hà Tĩnh, mưa bão làm hư hỏng đường dây và cột điện, số địa phương bị mất điện thống kê tạm thời là hơn 28 xã. Do bão đang đổ bộ vào đất liền, việc khắc phục sự cố của ngành điện gặp khó khăn.
Hoài Nam
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 19h hôm nay, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.