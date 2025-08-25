Tâm bão số 5 trên đất liền Hà Tĩnh, đường ngập sâu, nhiều xã mất điện

report Một người chết, 8 người bị thương do bão

Theo thống kê sơ bộ ban đầu của các địa phương, tính đến 18h, bão đã khiến một người chết tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người. Bão cũng làm 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh, 22 cột điện bị đổ ở Hà Tĩnh .

Về nông nghiệp, mưa lớn đã làm ngập 16.346 ha lúa, 611 ha rau màu và 2.058 ha cây ăn quả cùng 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh, 13 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập.

Về giao thông, xảy ra 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn như tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị.

Hiện các địa phương vẫn tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và rà soát số liệu báo cáo.

Trong suốt chiều nay, kể từ khi tâm bão bắt đầu chạm bờ, bão số 5 di chuyển rất chậm, có những thời điểm gần như đứng yên. Vì vậy trong suốt chiều nay, bão quần thảo dữ dội khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó trọng tâm là Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.

Đến 19h, bão vẫn trên đất liền khu vực Hà Tĩnh với cường độ còn cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối nay, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Trong đêm nay, bão di chuyển sang khu vực phía Trung Lào. Từ đêm nay, gió mạnh giảm dần. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa rất lớn cho trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai.