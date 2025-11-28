Tài trợ hơn 300 đề tài khoa học theo phương thức mới

TP - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) vừa ký kết 309 đề tài nghiên cứu theo tinh thần Nghị quyết 57 và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, mở đầu giai đoạn phát triển mới của khoa học Việt Nam – giai đoạn của minh bạch, tự chủ và trách nhiệm giải trình. Cách quản lý đề tài cũng chuyển từ hành chính sang quy trình số.

Sáng 27/11, Bộ KH&CN tổ chức Lễ công bố khai trương Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực và thực hiện ký Hợp đồng điện tử các đề tài nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đã được phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mà còn là nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, là bước tiến quan trọng để bước vào giai đoạn quản lý dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

“Muốn đổi mới khoa học công nghệ thì phải đổi mới quản lý khoa học công nghệ, chuyển từ quản lý sang tạo động lực, từ kiểm soát hành chính sang vận hành bằng dữ liệu và minh bạch, từ phân tán sang tích hợp và chuẩn hóa, hệ thống phần mềm mới sẽ giúp tăng chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, hạn chế sai sót và rủi ro”, Bộ trưởng Hùng nói. Đây chính là tinh thần quản lý ít hơn, dẫn dắt nhiều hơn, kiểm soát ít hơn và kiến tạo nhiều hơn, chuyển từ xin-cho sang công khai, minh bạch.

Tư lệnh ngành khoa học và công nghệ kỳ vọng, hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nafosted sẽ trở thành một chuẩn mực mới cho quản lý nghiên cứu tại Việt Nam, là ví dụ về chuyển đổi số thực chất, có quy trình, có dữ liệu, có chuẩn mực và có hiệu quả.

Việt Nam sẽ đổi mới cách thức quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, từ chi theo dự toán sang khoán chi

Theo ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Nafosted, sau lễ khai trương, đơn vị này sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng mở - chuẩn hóa - kết nối quốc gia, sẵn sàng tích hợp các chương trình, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, minh bạch, lấy dữ liệu thời gian thực làm trung tâm cho công tác quản lý, theo dõi, đánh giá vòng đời nhiệm vụ.

Chuyển từ quản lý hóa đơn, chứng từ sang quản lý kết quả nghiên cứu

Ông Đào Ngọc Chiến cho biết, thời gian tới, Quỹ Nafosted sẽ đồng hành và hỗ trợ các nhà khoa học, cơ quan quản lý, hội đồng khoa học sử dụng hệ thống thuận tiện nhất, đồng hành với các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai, tiến tới hình thành bản đồ số nhiệm vụ khoa học công nghệ toàn quốc, góp phần nâng cao năng lực điều hành ở quy mô quốc gia.

Theo ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Nafosted, 309 đề tài được ký kết mở đầu một giai đoạn phát triển mới của khoa học Việt Nam - giai đoạn của minh bạch, tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Nafosted ký kết 309 đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt. Đây là những đề tài đầu tiên được ký theo tinh thần của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đó là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ quản lý hóa đơn, chứng từ sang quản lý kết quả nghiên cứu, chuyển từ chi theo dự toán sang khoán chi, từ kết quả nghiên cứu trả lại Nhà nước sang kết quả nghiên cứu thuộc về tổ chức nghiên cứu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đây sẽ là căn cứ quan trọng để các kết quả nghiên cứu có thể mang đi thương mại hóa tạo thành sản phẩm thương mại, tạo ra doanh thu góp phần tăng trưởng GDP.

Đại diện Nafosted ký kết hợp đồng điện tử với các đơn vị nghiên cứu

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, chúng ta đang chuyển từ các đề tài nhỏ sang các nhiệm vụ lớn; giá trị trung bình một nhiệm vụ đã tăng gấp đôi trong đợt ký này, chuyển từ nghiên cứu dàn trải sang nghiên cứu chiến lược. Ông bày tỏ mong muốn các nhóm nghiên cứu triển khai thành công các đề tài được phê duyệt, kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm thương mại, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam.