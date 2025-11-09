Đề tài của nữ sinh viên tộc người Rục đoạt giải nhì khoa học cấp toàn quốc

TPO - Là người đầu tiên của tộc người ở Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đậu đại học, bằng sự nỗ lực vượt bậc, Cao Thị Lệ Hằng không chỉ học giỏi mà còn luôn đau đáu với tinh thần cống hiến. Và đề tài vì cộng đồng trẻ em người Rục của Hằng đã đoạt giải nhì khoa học cấp toàn quốc.

Nghiên cứu vì sức khỏe trẻ em dân tộc mình

Sáng 8/11, tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng khoa học - công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025.

Đề tài vì cộng đồng trẻ em người Rục của Cao Thị Lệ Hằng đã gây chú ý đặc biệt.

Trong hàng trăm công trình được vinh danh, đề tài của nhóm sinh viên Trường Đại học Quảng Bình gây chú ý đặc biệt khi giành giải Nhì toàn quốc, bởi nhóm trưởng là Cao Thị Lệ Hằng – là người Rục đầu tiên đỗ đại học.

Sinh ra trong cộng đồng Rục – một nhánh nhỏ của dân tộc Chứt ở vùng núi rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, Cao Thị Lệ Hằng đã vượt qua vô vàn khó khăn để theo đuổi con đường tri thức.

Từ những bước đi đầu tiên trên con đường học tập, Hằng luôn ý thức mình phải học để quay về giúp bản làng. Năm 2021, em trở thành nữ sinh người Rục đầu tiên trúng tuyển vào đại học, theo học ngành Giáo dục mầm non K64, Trường Đại học Quảng Bình.

Không chỉ nỗ lực học tập, Hằng còn được kết nạp vào Đảng, trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên dân tộc thiểu số.

Đề tài đạt giải Nhì toàn quốc của Hằng mang tên: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục (dân tộc Chứt) tại tỉnh Quảng Bình”.

Với vai trò chủ nhiệm đề tài, Hằng cùng các thành viên Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Ngô Thị Hoài Ân, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Phạm Thị Yến, đã thực hiện quá trình khảo sát, thu thập dữ liệu và đề xuất giải pháp mang tính ứng dụng cao nhằm cải thiện sức khỏe, vệ sinh cá nhân cho trẻ em ở cộng đồng Rục.

“Em muốn đề tài không chỉ nằm trên giấy, mà có thể giúp trẻ em bản mình khỏe mạnh, tự tin hơn khi đến trường” – Hằng chia sẻ tại lễ trao giải.

Vinh danh trí tuệ trẻ và khát vọng vươn lên

Giải thưởng khoa học - công nghệ dành cho sinh viên là sân chơi học thuật uy tín cấp quốc gia, quy tụ 628 đề tài đến từ 112 trường đại học trên cả nước, chia theo 6 lĩnh vực nghiên cứu. Kết quả, 530 đề tài được trao giải, trong đó có 20 giải Nhất, 105 giải Nhì, 153 giải Ba và 252 giải Khuyến khích.

Cao Thị Lệ Hằng và nhóm bạn thực hiện đề tài vinh dự nhận giải thưởng.

Đề tài của nhóm sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, với nữ sinh người Rục làm nhóm trưởng, là một trong những điểm sáng nổi bật, thể hiện tinh thần nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế học đường cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Từ bản làng Rục heo hút giữa đại ngàn Minh Hóa đến lễ vinh danh sinh viên toàn quốc, Cao Thị Lệ Hằng đã viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí, tri thức và khát vọng cống hiến.

Giữa ánh sáng của tri thức hôm nay, hình ảnh nữ sinh người Rục nhỏ bé, khiêm nhường mà đầy nghị lực, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của giáo dục và tinh thần vượt khó của thế hệ trẻ vùng cao Quảng Bình.