Tại sao lại là Hương Giang?

TPO - Sau một ngày gây bão mạng xã hội, Hương Giang đã lên tiếng về lý do nhận lời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Tối 23/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố danh tính đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 vào tháng 11. Thông tin Hoa hậu chuyển giới Hương Giang được lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sáng 24/9, Hương Giang đã có chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô cho biết khi nhận lời mời từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam đã đắn đo rất nhiều.

Hương Giang đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025.

"Cuối cùng, tôi nghĩ rằng một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Một trong số đó chính là không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng", cô chia sẻ.

Trước những tranh cãi trên mạng xã hội về mình, Hương Giang chia sẻ: "Thay vì hỏi 'Tại sao lại là Hương Giang?', tôi chọn hỏi 'Tại sao không thể là Hương Giang?'''.

Người đẹp khẳng định: "Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy. Một người có xuất phát điểm như tôi có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để tỏa sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể".

Cô cho rằng sự xuất hiện của mình tại cuộc thi không chỉ là câu chuyện về giới tính mà là câu chuyện về con người, về niềm tin. "Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình", cô nói.

Theo Hương Giang, các quốc gia không thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp nhưng ban tổ chức Miss Universe vẫn đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, có con và đã kết hôn được tham gia để tạo ra cánh cửa của bình đẳng và hy vọng. Đây cũng là điều không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm ngoài Miss Universe.

"Đó là sân khấu - nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỷ người", người đẹp chia sẻ thêm.

Hiện trên mạng xã hội vẫn tranh cãi gay gắt về việc Hương Giang có xứng đáng đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ hay không. Về phía ban tổ chức Miss Universe Vietnam, họ cho rằng Hương Giang là đại diện ưu tú, hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và một trái tim ngoan cường, không ngừng nỗ lực.

"Hương Giang là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ", tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết,.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, hoạt động showbiz từ năm 2012. Cô từng lọt vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan. Hiện cô hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.

Với việc đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường Miss Universe. Cô cũng là đại diện chuyển giới đầu tiên trong lịch sử của châu Á từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm ngoái, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên, lọt vào top 30 chung cuộc. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến tổ chức ở Thái Lan ngày 21/11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.