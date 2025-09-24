Hương Giang đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

TPO - Tối 24/9, người đẹp Nguyễn Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan. Cô từng tham dự Vietnam Idol 2012, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Tối 24/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức vào tháng 11 ở Thái Lan. Theo đó, Nguyễn Hương Giang đã được ban tổ chức lựa chọn.

Hương Giang là ca sĩ, tham dự Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế ở Thái Lan và đăng quang danh hiệu cao nhất. Thông tin Hương Giang dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều người bất ngờ.

Nguyễn Hương Giang và ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam.

"Tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra một quyết định đặc biệt, handpick một đại diện ưu tú, một người hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực. Người được trao sứ mệnh ấy, không ai khác chính là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang", ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo.

Theo tổ chức Miss Universe Vietnam: "Hương Giang là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất. Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ".

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Tháng 3/2011, Hương Giang thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ tại Thái Lan, sau đó tham gia hoạt động nghệ thuật.

Năm 2012, Hương Giang gây chú ý khi tham dự Vietnam Idol và vào top 4 chung cuộc. Sau đó, cô theo đuổi ca hát, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia nhiều gameshow như Cuộc đua kỳ thú, Bước nhảy Hoàn vũ, Ơn giời cậu đây rồi!...

Năm 2018, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 ở Thái Lan. Kể từ đó đến nay, cô hoạt động với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Hương Giang tham gia tổ chức cuộc thi để tìm kiếm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế mang tên Đại sứ hoàn mỹ, sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ).

Bên cạnh sự nghiệp đa dạng, Hương Giang vướng không ít scandal trong quá trình tham gia nghệ thuật. Năm 2014, cô gây tranh cãi khi phát hành tự truyện, kể chuyện cặp bồ với hai người đàn ông. Tháng 5/2017, Hương Giang nhận nhiều chỉ trích từ dư luận vì sử dụng lời lẽ khiếm nhã với nghệ sĩ Trung Dân trong chương trình Siêu sao đoán chữ.

Với việc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường này. Hiện ban tổ chức Miss Universe cho phép phụ nữ đã kết hôn, chuyển giới và sinh con được tham dự.

Trước đó, nhiều cái tên được đồn đoán đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 như Á hậu Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Lydie Vũ, Hà Kino... Ngay trước giờ công bố, Á hậu Quỳnh Anh đăng tài bài viết trên trang cá nhân phủ nhận thông tin trở thành đại diện Việt Nam.

Miss Universe Vietnam đã tổ chức được hai mùa là 2023, 2024 với sự đăng quang của Bùi Quỳnh Hoa và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Năm nay, cuộc thi không được tổ chức dù lịch trình dự kiến diễn ra từ tháng 8.

Năm ngoái, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico và lọt vào top 30. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 ở Thái Lan. Đương kim hoa hậu là người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.