Tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao

TPO - Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn...

Không có trường hợp nào kết án oan người vô tội

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2025; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao năm 2025 và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Về báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%). Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Trong đó, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, công tác điều tra, xử lý tội phạm cơ bản được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, kết quả một số nội dung công tác vượt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mới đạt 85,45%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trong khi đó, báo cáo của Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, vẫn còn trường hợp phải đình chỉ điều tra bị can do không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can phạm tội.

Về báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, cơ quan thẩm tra cho rằng, cùng với tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ bản các vụ việc đã được tòa án các cấp xét xử, giải quyết trong thời hạn luật định, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, công chức

Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án cho thấy, việc thi hành xong các vụ án tín dụng, ngân hàng thu về trên 30.671 tỷ đồng và các vụ án kinh tế, tham nhũng thu trên 22.342 tỷ đồng.

Về công tác thi hành án hình sự, dù số lượng người chấp hành án phạt tù tăng mạnh, các cơ sở giam giữ cơ bản bảo đảm tốt an ninh, an toàn và thực hiện chế độ giáo dục cải tạo phạm nhân.

Kết quả tích cực thể hiện qua việc Tòa án quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 75.008 phạm nhân và Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 22.081 người.

Về kết quả phòng, chống tham nhũng, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, công tác hoàn thiện thể chế và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Các cơ quan đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh.

Việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; đã làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…