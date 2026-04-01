Sự chuyển mình theo hướng mới của các nhà sáng tạo Hàn Quốc

Tuệ Nghi
SVO - Quá trình mở rộng toàn cầu của ngành giải trí Hàn Quốc đang chuyển từ việc bán các chương trình ra nước ngoài sang việc đưa các nhà sáng tạo tham gia vào các dự án sản xuất toàn cầu.

Khi ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng kết nối toàn cầu, sự hợp tác giữa các đạo diễn và diễn viên Hàn Quốc được hỗ trợ bởi vốn đầu tư nước ngoài và đội ngũ sản xuất quốc tế đang định hình lại ngành làm phim Hollywood.

Đạo diễn Yoon Je Kyun, nổi tiếng với các bộ phim ăn khách tại Hàn Quốc như Ode to My FatherHaeundae đang bước chân vào Hollywood, với bộ phim hành động lấy chủ đề Taekwondo, Belladonna. Dự án này quy tụ các nhà sản xuất Hàn Quốc và Mỹ. Ahn Chang-beom - Giám đốc điều hành của K-Tigers và Red Packet Media, do nhà sản xuất Mike Leeder của Rush Hour 3 dẫn đầu, đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất.

Bộ phim có sự tham gia của các nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác với loạt phim hoạt hình ăn khách của Netflix, KPop Demon Hunters, cũng như các thần tượng K-pop BLACKPINK và BTS. KPop Demon Hunters là chứng minh rõ nét nhất cho cách kết hợp các biểu tượng văn hóa Hàn Quốc và K-pop với hệ thống sản xuất toàn cầu, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Poster quảng bá phim "Mickey 17" của đạo diễn Bong Joon-ho. (Yonhap)

Sự thay đổi cấu trúc này bắt nguồn từ đạo diễn Bong Joon Ho, người đã vượt qua ranh giới của hợp tác sản xuất quốc tế với Snowpiercer năm 2013, tiếp theo là OkjaMickey 17. Thành công vang dội của các bộ phim không nói tiếng Anh của ông, từng đoạt giải Oscar, đã chứng minh rằng những câu chuyện đậm chất Hàn Quốc có sức lan tỏa toàn cầu.

Bộ phim kinh điển đình đám thập niên 1980, "Highlander" dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay vào đầu năm 2026.

Sự thay đổi này cũng lan sang lĩnh vực điện ảnh, với việc các diễn viên Hàn Quốc tham gia vào các loạt phim bom tấn nước ngoài. Jeon Jong Seo, người nổi tiếng quốc tế với vai diễn trong Burning, được chọn vào vai chính trong bom tấn Hollywood, Highlander. Điều này tiếp nối dự án nước ngoài trước đó của cô, Mona Lisa and the Blood Moon, ra mắt tại Hàn Quốc năm 2023.

Các dịch vụ streaming đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này. Các đoàn làm phim nước ngoài giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách tuyển chọn những tài năng Hàn Quốc đã được chứng minh, trong khi các nhà sáng tạo Hàn Quốc có được quyền tiếp cận nguồn tài trợ quốc tế và mạng lưới phân phối rộng hơn.

Khi các dự án hợp tác đa quốc gia trở thành chuẩn mực của ngành, thách thức lớn nhất vẫn là liệu nội dung Hàn Quốc có thể giữ được bản sắc văn hóa của mình khi tiếp cận khán giả toàn cầu hay không?

Tuệ Nghi
#Chuyển đổi ngành giải trí Hàn Quốc #Hợp tác sản xuất toàn cầu #Ảnh hưởng của đạo diễn Bong Joon Ho #Hàn Quốc trong ngành điện ảnh quốc tế #K-pop và văn hóa Hàn Quốc toàn cầu #Diễn viên Hàn Quốc trong phim Hollywood #Tác động của dịch vụ streaming #Bảo tồn văn hóa trong nội dung quốc tế

