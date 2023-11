TP - Không may bị tai nạn giao thông, Lê Văn Đông (29 tuổi) phải cưa bỏ chân phải. Nhưng bằng ý chí, nghị lực sống phi thường, anh đã vươn lên, làm những việc hữu ích cho gia đình và nhiều người khuyết tật. Anh luôn tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Còn sống là hạnh phúc

Gặp Lê Văn Đông, Bí thư Chi đoàn xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), khi anh đang hoàn thành bức tranh bích họa tại trường mầm non của xã. “Tôi không may mắn khi mất đi chân phải trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì mình còn sống, được góp sức trẻ làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc đời. Mỗi sớm thức dậy, thấy mình còn sống, còn cười, với tôi đó là hạnh phúc lớn lao”, Đông chia sẻ.

Đông nhớ lại, tháng 10/2009, khi đó mới học lớp 10, bố mắc căn bệnh ung thư phổi rồi qua đời. Bố mất, mọi gánh nặng đổ dồn lên lưng mẹ. Thương mẹ, Đông vừa học, vừa đi cày ruộng thuê. “Mỗi ngày tôi phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đi cày thuê kiếm tiền. Lúc đó, gần như tôi không bao giờ có một bữa ăn sáng đúng nghĩa. Tôi làm tất cả những việc có thể làm để có tiền trang trải cuộc sống”, Đông kể.

Kết thúc 3 năm trung học phổ thông, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, mặc dù rất muốn học lên đại học, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Đông buộc phải gác lại hành trình học tập, ra Hà Nội xin làm phụ bếp. Năm 2019, anh không may bị tai nạn giao thông. Để giữ được mạng sống, anh buộc phải cưa bỏ chân phải.

Năm 2020, với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đông được bầu làm Bí thư Chi đoàn xóm 1. Với vai trò thủ lĩnh Chi đoàn, anh đã dẫn dắt các đoàn viên trong xóm triển khai nhiều công việc có ý nghĩa như tiến hành tu sửa, làm mới các điểm vui chơi cho trẻ em; thực hiện các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng nông thôn mới; ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; tham gia phòng chống dịch COVID-19…

“Vượt lên khó khăn, năm 2021, tôi vay mượn người thân và ngân hàng số tiền 100 triệu đồng để mở quán ăn. Hiện nay, quán đã đi vào hoạt động và phát triển ổn định, thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tôi cũng là thành viên của Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi của địa phương”, Đông chia sẻ.

Năm 2022, Lê Văn Đông là đại diện của Nghệ An được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Đông hiện là Bí thư Chi đoàn xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Sẻ chia yêu thương

Mặc dù phải tập đi bằng đôi chân giả nhưng với ý chí, nghị lực sống, Lê Văn Đông đã vươn lên, giúp đỡ nhiều người khuyết tật như mình. Bà Cao Thị Tuyết (58 tuổi, trú xóm 3, xã Nghĩa Thuận) bị tai biến liệt nửa người. Do mất sức lao động nên bà sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của chồng con. Do bị bệnh, chồng bà phải cắt bỏ 1/3 chân phải. Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm đó, Đông đã đứng ra kêu gọi cộng đồng quyên góp, ủng hộ gia đình bà Tuyết một khoản tiền, giúp bà vượt qua khó khăn.

Gia đình cháu Hoàng Mỹ Duyên (4 tuổi, trú xóm Trung Yên, xã Nghĩa Mỹ) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, cháu Duyên không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tai nạn đó đã khiến cháu gãy tay và buộc phải cắt bỏ hoàn toàn một chân phải. Đông đã cùng với Chi đoàn xóm 1 và Ban Chấp hành Đoàn xã Nghĩa Thuận chia sẻ các bài viết để kết nối các nhà hảo tâm đứng ra giúp đỡ gia đình bé Duyên.

“Có người quan niệm rằng, sau này giàu có sẽ sẵn lòng cho đi nhiều hơn. Nhưng rồi cuộc sống trôi qua và rồi người ta dễ quên đi những điều đã hứa. Tôi không biết bao giờ mình mới giàu có, nhưng tôi hiểu những người nghèo khó, bất hạnh họ cần được sẻ chia đến nhường nào. Bản thân tôi may mắn được cộng đồng giúp đỡ, thì nay tôi luôn tự nhắc nhở mình cố gắng đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh khác. Sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình…”, Đông trải lòng.

Chị Vũ Thị Huyền - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Thuận nhận xét: “Lê Văn Đông là một người giàu ý chí nghị lực, vừa xây dựng mô hình kinh tế phát triển bền vững, vừa dẫn dắt các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tại địa phương. Đây là tiền đề vững chắc để thời gian tới địa phương sẽ tiến hành kết nạp em vào Đảng và tiếp tục khích lệ em dẫn dắt phong trào Đoàn ngày một phát triển mạnh mẽ”.