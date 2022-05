Sơn Tùng M-TP lộ diện sau khi bị phạt 70 triệu đồng và xóa sổ MV 'There's No One At All'

TPO - Sơn Tùng M-TP chia sẻ đoạn nhạc "There's No One At All" và nhún nhảy theo bài hát. Nhiều fan đề nghị nam ca sĩ đăng audio bài hát lên YouTube.

Sau buổi làm việc với Chánh thanh tra của Bộ VH-TT&DL ngày 5/5, công ty M-TP Entertainment và Sơn Tùng M-TP đã chịu xử phạt hành chính 70 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ MV gây sốc There's No One At All trên không gian mạng, đồng thời sẽ phải nộp lại số lợi nhuận thu được từ MV này.

Trưa ngày 6/5, phía nam ca sĩ đã chính thức gỡ bỏ MV trên nền tảng YouTube, ở mọi quốc gia.

Sau khi bị xử phạt, Sơn Tùng M-TP bất ngờ lộ diện trên kênh TikTok cá nhân vào ngày 8/5. Anh đăng tải đoạn nhạc There's No One At All và nhún nhảy theo bài hát. Đi kèm với video là dòng trạng thái bằng tiếng Anh mang ý nghĩa: "Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn khi nghe There's No One At All".

Động thái này của nam ca sĩ gốc Thái Bình ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới bài đăng, nhiều khán giả yêu cầu Sơn Tùng đưa bản audio của bài hát lên nền tảng YouTube để thay thế MV đã bị “bay màu” cách đây không lâu.

Dù MV bị xóa sổ nhưng bản audio của ca khúc vẫn được lưu hành trên các nền tảng nhạc số. Nam ca sĩ cùng công ty vẫn đang tích cực quảng bá cho There's No One At All.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP lần đầu ra mắt MV bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh mang tên There's No One At All. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó MV của nam ca sĩ bị “ném đá” kịch liệt vì xuất hiện phân cảnh nhảy lầu. Nhiều người lên án, chỉ trích cho rằng hình ảnh này gây tác động tiêu cực đến lớp trẻ.

Trước khi MV hoàn toàn bị xóa khỏi YouTube, Sơn Tùng chỉ vô hiệu hóa MV tại thị trường Việt Nam. Anh cũng lần đầu tiên trực tiếp xin lỗi khán giả sau khi nhận góp ý của công chúng, ý kiến của các ban ngành.

Nam ca sĩ xin lỗi khán giả vì cảm giác không thoải mái khi xem MV và nói: "Tôi hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tôi luôn muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đất nước".

Về thông điệp sống tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt tới người trẻ, Sơn Tùng M-TP giải thích: "Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp: Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn.

Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn”.