MV của Sơn Tùng M-TP bị kêu gọi 'report', ca sĩ Thái Thùy Linh lên tiếng

TPO - Ca sĩ Thái Thùy Linh tin tưởng Sơn Tùng M-TP sẽ nhận thức và tự xử lý tranh cãi tiêu cực này trước khi có sự dại dột nào đó xảy ra.

Liên quan đến hình ảnh tiêu cực gây tranh cãi trong MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, dư luận “dậy sóng” cho rằng MV đã để lại thông điệp quá u tối, ám ảnh, dễ gây ảnh hưởng tới giới trẻ hiện nay.

“1 trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không?”

Trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh lên tiếng, yêu cầu nam ca sĩ điều chỉnh, gỡ bỏ phân đoạn tự vẫn ở cuối. Nhiều người gay gắt kêu gọi “report” MV (báo cáo vi phạm), đưa vào mục hành động gây hại hoặc nguy hiểm.

- “Rất mong Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của clip "There's no one at all". Lúc này clip đã có 5 triệu lượt xem, nhưng đoạn kết thúc clip là những cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự vừa xảy ra mới đây.

- Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng nhiều lắm. Những MV và hành động của Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến các bạn ấy. Nên dù chỉ 1 trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không?

- “MV mới của Tùng quá nhiều năng lượng tiêu cực, độc hại, hình ảnh cuối là Tùng tự thả mình rơi xuống từ tầng cao, thực sự rất ám ảnh. Mà Sơn Tùng M-TP còn là thần tượng của giới trẻ có sức ảnh hưởng quá lớn. Bài hát có thể ok nhưng mình không mong những hình ảnh tiêu cực này truyền tới nhiều người, nhất là các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng. Xin phép report MV lần này của Sơn Tùng MTP, một điều mình chưa bao giờ làm từ trước đến nay!”

- “Mình kêu gọi mọi người hãy report để loại bỏ clip này ra khỏi các kênh như YouTube hoặc kênh được nhiều bạn trẻ tiếp cận… Rất mong ai quen biết khuyên Tùng tự gỡ bỏ và có lời xin lỗi công khai. Tùng là một nghệ sĩ có tài và có rất nhiều bạn trẻ thần tượng. Rất mong Tùng có thể hành động kịp thời trước khi mọi việc đi quá xa”.

Phần lớn, cộng đồng mạng tỏ ra lo ngại và cho rằng nam ca sĩ cần có trách nhiệm và sớm đưa ra lời giải thích.

Mới nhất, cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn đề nghị dừng phát hành MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP vì có thể gây tác động tiêu cực tới tâm lý giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh một số học sinh vừa qua tìm tới cái chết.

Đề cập tới vấn đề này, ca sĩ Thái Thùy Linh có lời chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi tin là Sơn Tùng M-TP sẽ tự xử lý MV mới ra của mình (trước khi có 1 người trẻ nào đó có thể vì “lạc trôi” theo âm nhạc và thần tượng của mình mà dại dột lao xuống…), không cần chờ cơ quan chức năng phải ra tay”.

Là người “đứng mũi chịu sào” trước búa rìu dư luận, Sơn Tùng cho đến thời điểm này vẫn không có động thái nào nhắc về ồn ào này.

Trong khi đó, fan của nam ca sĩ (Sky) đã liên tục đẩy top trending, hashtag #NOAA_OutNow (bài hát ra mắt), #TheresNoOneAtAll trên mạng xã hội Twitter để ủng hộ thần tượng - điều này càng khiến dư luận bức xúc trước sự hâm mộ, thần tượng thái quá này của một lượng fan lớn của Sơn Tùng M-TP.