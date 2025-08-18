Sôi động giải Pickleball tranh cúp Đăng Quang Watch tại Hà Nội

Hàng trăm VĐV bao gồm cả phong trào và chuyên nghiệp đã tham gia, cống hiến những trận banh nhựa đỉnh cao tại giải Mạnh CK Tournament 2025 Đăng Quang Watch diễn ra trong ngày 16/8.

Từ sáng 16/8, hàng trăm VĐV đã có mặt tại cụm sân Happy Land để check-in, khởi động và chuẩn bị cho những trận cầu đỉnh cao.

Giải năm nay có tất cả 4 hạng mục, bao gồm đôi nam phong trào 5.5, đôi nam 7.6, đôi nữ KOL và đôi nam Open.

Hạng mục đôi nam phong trào 5.5 thu hút số lượng đôi VĐV đăng ký kỷ lục với 170 đội tham dự. Một số diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng cũng góp mặt như Tự Long. Ban tổ chức quyết định thể thức thi đấu play-off và đấu loại trực tiếp. Dù là hạng mục phong trào nhưng nhiều vận động viên từ các tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh không ngại đường sá xa xôi về Hà Nội tranh tài.

Bắt đầu thi đấu từ 7h30 sáng, đến tối 16/8, nội dung đôi nam 5.5 mới tìm ra các giải nhất, nhì, ba. Theo đó, chức vô địch thuộc về đôi Minh Quảng Ninh/Ninh; giải nhì thuộc về đôi Vũ Việt Hùng/Nguyễn Minh Toàn cùng hai đội đồng giải ba gồm các đôi Toàn Từ Liêm/Duy Phạm và Tiến/Việt Anh.

Tại hạng mục đôi nữ KOL, có tất cả 35 đội đăng ký thi đấu. Kết quả, giải nhất thuộc về đôi Diệp/Phương Anh Tiny; giải nhì thuộc về đôi Vũ Yến Ngọc/Vũ Ngọc Diệp; đồng giải ba là các đôi Nhung Lê/MP và Vũ Trà My/Hà Thị Hòa Bình.

Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại giải lần này là hạng mục đôi nam Open với sự góp mặt của nhiều tên tuổi VĐV top đầu làng Pickleball Việt Nam hiện nay như cặp Lý Hoàng Nam/Trịnh Linh Giang; Đạt Trố/Triệu Cầu lông; Trí Chuột/Linh Muối.

Trận đấu kịch tính và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả là trận Tứ kết khi cặp VĐV Lý Hoàng Nam/Trịnh Linh Giang đối đầu Trí Chuộc/Linh Muối. Dù bị dẫn trước với cách biệt khá xa nhưng cặp Trí Chuột/Linh Muối kiên trì bám đuổi, san bằng cách biệt và giành chiến thắng với tỷ số 15-14 để bước vào trận bán kết.

Tuy nhiên, do chấn thương, cặp Trí Chuột/Linh Muối xin không dự trận bán kết, qua đó, đôi VĐV Đạt Trố/Triệu Cầu lông vào thẳng trận chung kết. Tại trận đấu cuối, Đạt Trố/Triệu Cầu lông không mấy khó khăn để vượt qua đôi VĐV Phạm Nhật Minh/Nguyễn Việt Hoàng.

Theo các trọng tài điều hành giải đấu và những người yêu thích pickleball, giải đấu Mạnh CK Tournament 2025 Đăng Quang Watch có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên thi đấu hết mình và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.