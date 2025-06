‘Sốc’ khi phải đóng gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế để chuyển 300m2 đất vườn sang đất ở

TPO - Một gia đình ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) “sốc” khi nhận thông báo phải nộp gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế để chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất vườn sang đất ở.

Gia đình ông Trần Duy Đồng (trú khối Đức Thịnh, phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) có thửa đất bám mặt đường sử dụng từ trước năm 1993 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hay tin tỉnh Nghệ An sắp áp dụng bảng giá đất mới, ngày 16/5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng (vợ ông Đồng) cùng con gái là chị Trần Vân Anh mang hồ sơ đến Bộ phận một cửa thành phố Vinh nộp, để làm thủ tục chuyển đổi 300m2 đất vườn sang đất ở. “Chúng tôi bị sốc khi tiền thuế phải nộp lên đến gần 4,5 tỷ đồng”, chị Vân Anh nói.

Người phụ nữ này cho biết, khi nộp hồ sơ ngày 16/5, chị được cấp giấy tiếp nhận và hẹn quay lại nhận thông báo thuế vào ngày 6/6. Tuy nhiên, khi chị cùng mẹ đến đúng hẹn, cán bộ thông báo hồ sơ vẫn chưa xử lý xong và dời lịch sang ngày 16/6. Đến ngày 17/6, mẹ chị tiếp tục lên Đội thuế thành phố Vinh hỏi thì được trả lời là chưa có hồ sơ và lại hẹn 7 ngày sau.

“Ngày 23/6, khi đến nhận thông báo thuế, tôi choáng váng khi được yêu cầu nộp số tiền gần 4,5 tỷ đồng, tương đương giá sau khi chuyển mục đích sử dụng là 15 triệu đồng/m2. Lúc đó tôi không tin vào mắt mình, bởi nếu áp dụng bảng giá đất cũ, số tiền phải nộp chỉ khoảng 600 triệu đồng”, chị Vân Anh chia sẻ.

Chị Vân Anh cho biết, giá đất thị trường tại khu vực này khoảng 10 triệu đồng/m2. Nếu bán cả 300m2 đất sau khi chuyển mục đích và tách bìa cũng chỉ được 3 tỷ đồng trong khi gia đình phải nộp gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế.

Quá bất ngờ, ngày 23/6, chị Vân Anh đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội facebook cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra sửng sốt trước mức thuế này và cho rằng cần điều chỉnh lại bảng giá đất và mức đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An, so với trước đây, Nghị định 103/2024/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thuê đất đã thay đổi, thay vì nộp từ 45 - 50% tiền sử dụng đất thì nay khi chuyển chuyển mục đích phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Bảng giá đất giai đoạn 2019-2024 khá thấp, nay bảng giá đất mới cập nhật giá thị trường theo hướng tăng cao, mức thuế mới khiến người dân bàng hoàng.

Đợt điều chỉnh giá đất lần này của UBND tỉnh Nghệ An tăng cao so với các lần điều chỉnh giá trước đây. Theo đó, giá đất ở tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm tại thành phố Vinh và các huyện, thị xã đều tăng mạnh, có nơi tăng 15 lần so với bảng giá giai đoạn 2020 - 2024.

Cụ thể, tại thành phố Vinh, giá đất ở đường Quang Trung được điều chỉnh từ 52 triệu đồng lên 150 triệu đồng/m2, các lô góc 2 mặt đường tại tuyến này tăng từ 53 triệu lên 165 triệu đồng/m2.

Tại các tuyến đường liên xã, khu vực ngoại ô thành phố Vinh cũng có mức tăng đột biến. Đơn cử, các lô đất trên tuyến đường nối từ tỉnh lộ 535A đến tỉnh lộ 353B (thuộc xã Nghi Xuân, thành phố Vinh) tăng từ 1,2 triệu đồng lên 18 triệu đồng/m2.

Tuyến Quốc lộ 46C đoạn qua xã Nghi Xuân tăng từ 1,3 triệu lên 14 triệu đồng/m2, đường 72m nối thành phố Vinh - Cửa Lò tăng từ 3 triệu đồng lên 35 triệu đồng/m2. Tại các huyện, thị, lần điều chỉnh này giá đất cũng tăng từ 2 đến 10 lần, nhất là những khu vực bám các tuyến đường lớn.

Việc điều chỉnh giá nhằm tiệm cận giá thị trường, tăng tính minh bạch trong giao dịch, đồng thời làm căn cứ quản lý nhà nước về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bảng giá đất tăng đột biến đã khiến nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước tình hình này, có ý kiến đề xuất cần xem xét điều chỉnh theo hướng bám sát thực tế từng khu vực, tránh gây sốc và tạo rào cản đối với nhu cầu chính đáng của người dân trong việc sử dụng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.