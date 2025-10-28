Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sơ tán hàng chục hộ dân vùng lũ ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, tràn vào khu dân cư xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, buộc lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

Ngày 28/10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, tràn vào khu dân cư tại xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), buộc chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

img-0442.jpg
Lực lượng chức năng căng dây, hỗ trợ di dời người dân ra khỏi khu vực bị nước lũ cô lập.

Đơn cử, tại thôn Hội Nhơn (xã Hàm Liêm) nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà dân, gây ngập sâu nhiều tuyến đường, vườn thanh long và lúa. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên mực nước dâng cao và nhanh như vậy, khiến một số hộ ở vùng trũng bị cô lập.

Trước tình hình nguy cấp, UBND xã Hàm Liêm đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên khẩn trương sơ tán người dân ở các khu vực ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở. Trong đêm 27/10 và ngày 28/10, lực lượng chức năng đã di dời gần 40 hộ dân đến khu vực an toàn, đồng thời cắt cử người túc trực, cảnh báo người dân không đi qua vùng ngập sâu.

img-0443.jpg
Hỗ trợ người dân ở thôn Hội Nhơn đến nơi an toàn.

Ông Phạm Đình Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, cho biết: "Mưa lớn cùng với việc xả lũ hồ Sông Quao khiến nước dâng rất nhanh. Chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng ứng cứu, đưa bà con kịp thời lên khu vực cao ráo, bảo đảm an toàn tính mạng".

Theo ông Vương, xã Hàm Liêm có nhiều khu vực trũng thấp như: tổ dân phố 4, 5, 6, 7 và thôn An Phú, thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, không để xảy ra thiệt hại về người.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #sơ tán dân #lũ lụt #xã Hàm Liêm #cứu hộ

