Số phận Cục Hàng không Liên bang Mỹ sau loạt cảnh báo

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong đó thành lập một văn phòng giám sát an toàn mới nhằm siết chặt quản lý và khắc phục những lỗ hổng kéo dài trong công tác bảo đảm an toàn hàng không.

Theo thông báo ngày 26/1, văn phòng mới sẽ hợp nhất các chức năng giám sát hiện đang phân tán tại năm đơn vị khác nhau của FAA. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh FAA đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt liên quan đến việc không kịp thời xử lý các sự cố suýt va chạm, đặc biệt là quanh sân bay quốc gia Reagan Washington.

Quyết định cải tổ được công bố chỉ một ngày trước phiên điều trần của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), nơi cơ quan này dự kiến sẽ chỉ trích FAA vì không hành động trước những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn. Phiên điều trần nhằm xác định nguyên nhân có thể xảy ra của vụ va chạm hồi tháng 1/2025 giữa một trực thăng quân đội và máy bay chở khách của hãng American Airlines, khiến 67 người thiệt mạng.

Theo FAA, văn phòng an toàn hàng không mới là một phần trong kế hoạch chiến lược nhằm cải thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng lực nhận diện rủi ro. Cơ quan này khẳng định việc tái cơ cấu sẽ không dẫn tới cắt giảm nhân sự.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tái cơ cấu FAA.

Trong nhiều năm qua, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã liên tục đặt câu hỏi vì sao FAA không có biện pháp mạnh mẽ để xử lý các tình huống nguy hiểm liên quan đến hoạt động bay của trực thăng gần sân bay Reagan. Dữ liệu của NTSB cho thấy, kể từ năm 2021 đã xảy ra hơn 15.000 sự cố giữa máy bay thương mại và trực thăng tại khu vực này, trong đó khoảng cách ngang dưới 1 hải lý và khoảng cách dọc dưới 122m. Đáng chú ý, có ít nhất 85 vụ được xếp vào diện “suýt va chạm”.

Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy từng tuyên bố FAA đã phớt lờ nhiều cảnh báo về các vấn đề an toàn nghiêm trọng. Trước áp lực đó, FAA cho biết sẽ triển khai hệ thống quản lý an toàn và quy trình quản lý rủi ro thống nhất trên toàn cơ quan.

Giám đốc FAA Bryan Bedford - người nhậm chức từ tháng 7 - hiện đang giám sát dự án cải tạo hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ trị giá 12,5 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho rằng cần thêm 19 tỷ USD để hoàn tất quá trình hiện đại hóa này.

Hồi đầu tháng 5, FAA đã cấm quân đội thực hiện các chuyến bay trực thăng quanh Lầu Năm Góc sau một sự cố suýt va chạm buộc hai máy bay dân dụng phải hủy hạ cánh. Cơ quan này cũng đang tiến hành chuyển trụ sở chính về tòa nhà của Bộ Giao thông Vận tải tại Washington, như một phần trong quá trình tái tổ chức toàn diện.