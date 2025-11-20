Số người chết vì mưa lũ tăng mạnh

TPO - Tính đến 17h chiều nay (20/11), mưa lũ ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích, tăng mạnh so với số liệu thống kê sáng nay, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) là nơi có số người chết và mất tích nhiều nhất.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 41 người thiệt mạng. Đắk Lắk, nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất cũng là nơi có số người thiệt mạng lớn nhất với 16 người, Khánh Hoà có 14 người, chủ yếu là nạn nhân của hai vụ sạt lở đất, Lâm Đồng có 4 người, Gia Lai 3 người, Huế và Đà Nẵng, mỗi địa phương có 2 người thiệt mạng.

Trong số 9 người đang mất tích, Đắk Lắk có 4 người, Đà Nẵng 2 người. Lâm Đồng Khánh Hoà và Quảng Trị mỗi địa phương có một người.

Lũ dâng cao cũng khiến số nhà bị ngập tăng mạnh. Đến cuối chiều nay, 52.056 ngôi nhà ngập trong nước lũ, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhiều nhất với 22.938 nhà, sau đó đến Gia Lai (Bình Định cũ) 19.200, Khánh Hoà có 9.000 nhà bị ngập. Ngoài ra Đà Nẵng còn 184 nhà, Huế còn 635 nhà, Quảng Trị còn 99 nhà.

Lực lượng cứu hộ đến tối nay đã di dời, sơ tán 18.837 hộ với 61.793 người, vẫn còn nhiều hộ gia đình bị ngập lụt chờ giải cứu, tập trung ở Đắc Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà, Gia Lai (Bình Định cũ) và Lâm Đồng.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề khi có 13.071ha lúa, hoa màu, rau màu, 2.066ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, nặng nhất là Khánh Hoà. Hơn 30.000 gia súc, gia cầm cũng bị chết, cuốn trôi, Khánh Hoà cũng nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Tình hình ngập lụt xảy ra rất nghiêm trọng ở Phú Yên cũ, Bình Định cũ và Khánh Hoà.

Tình hình giao thông vẫn hết sức khó khăn. Đến 17h chiều nay còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông (gồm 2 vị trí trên QL1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 01 vị trí QL14; 03 vị trí QL 14E; 01 vị trí QL14H; 07 vị trí QL 40B; 02 vị trí QL20. Trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prem và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Ngoài ra còn 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngành đường sắt ngày 19/11 đã dừng 8 chuyến tàu khách. Hôm nay (20/11) tiếp tục dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5). Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h hôm nay. Ngoài ra hơn 396 nghìn hộ gia đình vẫn đang mất điện

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 20/11 đến hết ngày 21/11, khu vực phía đông các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Số khu vực bị ngập sâu tăng mạnh trong đêm qua và hôm nay (20/11).

Trên hệ thống các sông, ngoài sông Krông Ana đang có xu hướng tiếp tục lên, các sông còn lại đã đạt đỉnh và đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức lũ rất cao. Lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk đã đạt đỉnh vượt mức lịch sử 32 năm và đang xuống. Dự báo đêm nay và lũ sông Ba tiếp tục xuống xấp xỉ mức BĐ3, ngày mai lũ có thể xuống xấp xỉ BĐ2.

Riêng sông Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn đang lên. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ trên sông này tiếp tục lên và vượt mức BĐ3.

Tại Gia Lai, lũ trên sông Kôn đang xuống. Lúc 15h chiều nay, lũ đã xuống dưới BĐ3, giảm 1,42m so với đỉnh lũ. Dự báo trong đêm nay, lũ sông Kôn tiếp tục xuống và xấp xỉ BĐ2. Ngày mai, lũ sông Kôn xuống ở xấp xỉ BĐ1.

Tại Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa, lũ trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang, lũ sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng đều đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức trên BĐ3. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ tại Khánh Hoà vẫn dao động ở mức cao, xấp xỉ và trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà, trọng tâm là các khu vực thuộc Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hoà.