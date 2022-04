'Sở Khanh' ăn chơi chán rồi 'chạy làng', gái trẻ vẫn ngây thơ nuôi hi vọng điều này

Sinh non khi mới được hơn 7 tháng vì mẹ mắc COVID-19, bị nhiễm trùng nặng phải thở máy, nhiều lần đứng giữa lằn ranh sinh tử, con là Bình An - bình an vượt mọi sóng gió và lớn lên như một phép màu.