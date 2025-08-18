Sở GD&ĐT Hà Nội tuyển gần 1.000 giáo viên cho năm học mới

TPO - Muốn tuyển vào vị trí giáo viên các trường công lập của Hà Nội, ứng viên sẽ phải trải qua bài kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành về kế hoạch bài dạy 1 tiết trên lớp và xử lý các tình huống sư phạm có thể xảy ra.

Ngày 18/8, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tuyển dụng 942 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, trong đó 848 chỉ tiêu là giáo viên và 94 nhân viên.

Trong đợt này, Hà Nội sẽ tuyển hơn 800 chỉ tiêu cho các trường THPT công lập; tuyển 11 giáo viên THCS, 5 giáo viên cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 6 giáo viên cho Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn và 9 giáo viên cho các trường tiểu học.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ứng viên sẽ phải trải qua 2 vòng gồm vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển và vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Hà Nội tuyển gần 1.000 giáo viên các cấp cho năm học mới.

Trong đó, bài thi chuyên ngành nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian làm bài viết là 180 phút.

Người đăng ký dự tuyển vào giảng dạy ở các trường phổ thông thì bài thi nghiệp vụ chuyên ngành sẽ có kế hoạch bài dạy 1 tiết trên lớp; hướng dẫn học sinh giải quyết bài kiểm tra kiến thức môn học và xử lý tình huống sư phạm.

Hà Nội quy định điểm ưu tiên từ 1,5 đến 7,5 điểm tùy theo từng trường hợp. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhận được cộng 1,5 điểm; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2 điểm; các mức cao là đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an…

Trên cơ sở kết quả điểm vòng 2 và điểm ưu tiên, Hội đồng tuyển dụng duyệt những người trúng tuyển theo chỉ tiêu từng vị trí, chức danh tuyển dụng của từng đơn vị. Tuy nhiên, điều kiện là ứng viên phải có điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Ứng viên đủ điều kiện nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về Sở GD&ĐT Hà Nội từ ngày 18/8 đến hết ngày 16/9. Sở này sẽ tổ chức thi vào ngày 12/10 và 10 ngày sau đó sẽ công bố kết quả.

Điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm; hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dự tuyển cần có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.