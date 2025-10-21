Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sinh viên ăn mì tôm trong lớp, thầy giáo cho cả lớp dừng học

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giảng viên phát hiện nữ sinh viên ăn mì tôm trong lớp và cho cả lớp dừng học.

Sự việc được cho xảy ra tại một lớp học của Đại học Phenikaa (Hà Nội). Clip ghi lại khoảnh khắc sinh viên đang đứng lí giải với thầy giáo ăn mì trong lớp không ảnh hưởng, dù có “mùi”. Vị giảng viên yêu cầu nữ sinh viên tới phòng công tác sinh viên để xác nhận vi phạm kỉ luật khi ăn mì tôm trong lớp.

dh-phenikaa.jpg
Nữ sinh viên đang "phân bua" với thầy giáo về hành động không đẹp trong lớp. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, vị giảng viên quyết định dừng dạy nếu kỉ luật của lớp không được duy trì. Với những sinh viên khác, vị giảng viên sẵn sàng dạy bù vào buổi khác. Sau đó, nữ sinh tiếp tục xin thầy giáo một cơ hội vì ai cũng có thể mắc lỗi. Tuy nhiên, vị giảng viên rất bình tĩnh tiếp tục khẳng định sẽ không dạy nếu kỉ luật của lớp không được đảm bảo.

Thông tin tới phóng viên, Đại học Phenikaa cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Lãnh đạo Đại học Phenikaa, Ban lãnh đạo trường Kinh tế Phenikaa, Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, trao đổi và làm việc trực tiếp với sinh viên, giảng viên và tập thể lớp để lắng nghe, tìm hiểu sự việc một cách khách quan, đầy đủ và trên tinh thần xây dựng.

Sáng 21/10, Lãnh đạo Trường Kinh tế, Khoa Du lịch cùng đại diện Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp thuộc Đại học Phenikaa đã làm việc trực tiếp với sinh viên, đồng thời trao đổi với phụ huynh để cập nhật thông tin một cách kịp thời, chính xác, nhằm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ, định hướng và đồng hành cùng sinh viên.

Qua quá trình làm việc, sinh viên đã nhận thức được hành vi chưa phù hợp trong giờ học, gửi lời xin lỗi tới giảng viên và các bạn, cũng như cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh thái độ học tập. Nhà trường ghi nhận thái độ hợp tác, cầu thị và tinh thần tiếp thu của sinh viên.

Song song với đó, các thầy cô phụ trách tham vấn tâm lí học đường, thuộc Ban công tác sinh viên và Khởi nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ sinh viên nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần và điều kiện học tập tốt nhất.

Nghiêm Huê
#sinh viên #ĐH Phenikaa

Xem thêm

Cùng chuyên mục