Siêu xe điện Trung Quốc vừa phá vỡ kỷ lục với tốc độ 427 km/h

TPO - Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã thiết kế và thử nghiệm một siêu xe có tốc độ ngang ngửa với những chiếc xe chạy xăng tốt nhất.

Thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD đã chế tạo siêu xe chạy hoàn toàn bằng điện nhanh nhất thế giới, phá vỡ các kỷ lục trước đó bằng cách đạt tốc độ tối đa 472,41 km/giờ.

Siêu xe chạy hoàn toàn bằng điện YANGWANG U9 Track Edition. (Ảnh: BYD)

Kỷ lục này được thiết lập trên đường thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg ở miền bắc nước Đức bởi YANGWANG U9 Track Edition của BYD. Với công suất 2.960 mã lực và tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1.341,5 mã lực trên một tấn (1.217 mã lực trên một tấn), YANGWANG U9 Track Edition đã vượt qua kỷ lục tốc độ EV trước đó là 431,62 km/giờ, do Rimac Nevera R thiết lập vào tháng 7.

Đây là thế hệ thứ hai của siêu xe điện hoàn toàn của BYD, YANGWANG U9, với công suất 1.300 mã lực và ra mắt vào mùa hè năm ngoái. Phiên bản Track Edition vẫn mang những nét tương đồng với mẫu U9 tiêu chuẩn, với thiết kế khí động học tương tự.

Xe cũng được xây dựng trên cùng một hệ thống điện, bao gồm bốn động cơ điện độc lập và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn bốn bánh, cũng như hệ thống kiểm soát thân xe, giúp xe giữ được độ phẳng tối đa khi tăng tốc, giảm tốc hoặc vào cua.

Đại diện BYD cho biết trên trang web của công ty rằng "Pin lưỡi dao" lithium sắt phosphate vẫn giữ nguyên hình dạng chữ nhật phẳng, cho phép làm mát hiệu quả và tăng mật độ năng lượng. Pin này có thể sạc từ 30% đến 80% chỉ trong nửa giờ .

Để vượt qua kỷ lục tốc độ 275 km/giờ mà U9 lập được vào tháng 8 năm 2024 , các kỹ sư BYD đã tích hợp hệ thống kiểm soát nhiệt độ cho pin và động cơ được thiết kế riêng cho các điều kiện khắc nghiệt. Họ cũng bổ sung nền tảng xe điện siêu cao áp 1200V được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, đại diện BYD cho biết trong một tuyên bố.

Điều này có nghĩa là trung bình, pin, động cơ, nguồn điện, điều hòa không khí và các bộ phận khác có thể đạt tới 1200 vôn.

"Năm ngoái, tôi cứ nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao. Tôi không ngờ mình lại phá vỡ kỷ lục của chính mình sớm đến vậy", Marc Basseng, tay đua chuyên nghiệp người Đức đã lập kỷ lục, chia sẻ trong tuyên bố . "Nhưng giờ đây, chúng ta đang ở cùng một đường đua, với những công nghệ mới đã giúp điều đó trở thành hiện thực".

Kỷ lục mới này đưa siêu xe điện tiệm cận với các đối thủ chạy xăng. Hiện tại, những chiếc xe hợp pháp chạy trên đường nhanh nhất là Koenigsegg Jesko Absolut , ước tính đạt tốc độ tối đa 500 km/giờ, mặc dù điều này chưa được chứng minh trong thực tế và SSC Tuatara, đạt tốc độ 475 km/giờ.