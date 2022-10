Siêu bão khiến nhiều xe điện bị cháy tại Mỹ

TPO - Hàm lượng muối trong nước mưa cao không chỉ gây ra vấn đề gỉ sét mà còn khiến nhiều xe điện tại Mỹ gặp hỏa hoạn.

Biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên khắc nghiệt, gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và các công trình kiến trúc. Đáng chú ý, siêu bão Ian tại Florida (Mỹ) khiến nhiều người thiệt mạng và tổn thất về tài sản. Đồng thời, hiện tượng thời tiết này đã bộc lộ nhiều yếu kém nghiêm trọng của các phương tiện chạy điện.

Theo Đội Cứu hộ Cứu hỏa North Collier ở bang Florida, một số EV đã bốc cháy do nước làm hỏng bộ pin, việc này khiến các cơ quan cứu hỏa trên toàn bang gặp khó khăn trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả do bão. Những hình ảnh cho thấy lính cứu hỏa đang cố gắng cứu một chiếc Tesla Model X, thể hiện việc khắc chế những ngọn lửa này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì vậy, lực lượng cứu hỏa ở Florida đã yêu cầu các chủ sở hữu xe điện bị hư hại do nước trong trận bão mới đây phải để xe tránh xa khu vực dân sinh và các công trình kiến trúc.

Trước đây, nhiều thông tin ghi nhận rằng các vụ hỏa hoạn liên quan tới EV thường đến từ công đoạn sản xuất, điển hình là sản phẩm Chevrolet Bolt. Dù nhiều hãng xe nổi tiếng tập trung vào việc chống cháy nổ xe điện, vẫn nhiều sự cố cháy nổ xảy ra hàng tháng và bang Florida vừa phải trải qua hậu quả nặng nề nhất bởi vấn đề trên. Dù một số công ty phát triển những biện pháp mới để chữa cháy xe điện bằng cách sử dụng công nghệ nhựa nhiệt dẻo tiên tiến, nhiều trường hợp hỏa hoạn liên quan tới EV xảy ra liên tục đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực.

Năm 2021, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) đã yêu cầu các nhà sản xuất ô tô ban hành hướng dẫn chi tiết để phòng ngừa và ngăn chặn hỏa hoạn do pin sau khi NTSB tiến hành bốn cuộc điều tra về các vụ cháy liên quan đến xe Tesla. Theo Hiệp hội Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc tế, đã có sự gia tăng đáng kể các vụ cháy pin lithium trong sáu năm qua đến từ các thiết bị công nghệ như điện thoại di động, đồng hồ điện tử cũng như phương tiện giao thông.

Trần Đình