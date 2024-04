VinFast VF 9 có gì để tự tin cạnh tranh với các xe xăng cùng tầm giá?

Là mẫu xe ô tô điện cao cấp nhất của VinFast với mức giá dao động từ khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng, VF 9 có những ưu điểm gì để có thể cạnh tranh với các đối thủ xe xăng?

VF 9 chính thức được bàn giao cho khách hàng Việt Nam thời điểm tháng 3/2023 sau một năm ra mắt. Mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu VinFast được định vị là một mẫu SUV điện cỡ E có 3 hàng ghế.

Lô xe VF 9 đầu tiên tới tay người dùng có thiết kế 6 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ khoang máy bay hạng thương gia, với hai ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ 2, kết hợp với bệ tỳ tay cỡ lớn tạo cảm giác sang trọng và rộng rãi.

Cùng với tuỳ chọn trần kính toàn cảnh (phiên bản Plus), hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (bản Plus), màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (bản Plus),…VinFast VF 9 đảm bảo mang đến trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi và đậm chất công nghệ cho tất cả các vị trí trong xe.

Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) liên tục được cập nhật. Bộ pin 92kWh có khả năng di chuyển tới 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP).

Về các thông số kỹ thuật, mẫu xe VF 9 có kích thước dài 5.119mm, rộng 2.070mm, cao 1.696mm.

Theo đánh giá của nhiều chủ xe, với chiều dài cơ sở lên tới 3.149mm, VF 9 sở hữu vẻ ngoài bệ vệ và khoang nội thất rộng rãi nhất phân khúc, đồng thời trang bị nhiều tiện nghi cao cấp cho người dùng.

Về vận hành, VF 9 được trang bị động cơ điện với công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây được cho là “nội lực” để VF 9 có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc khi những thông số trên chỉ xuất hiện ở các mẫu xe thuộc phân khúc siêu sang với mức giá nhiều tỷ đồng.

Để có được công suất và mô-men xoắn như mẫu xe điện cao cấp nhất của VinFast, các mẫu xe xăng truyền thống thường phải dùng động cơ có dung tích xi-lanh từ 3.0 lít trở lên.

Có thể kể đến Porsche Cayenne - mẫu xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít cũng chỉ đạt công suất 260 kw (353 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, trong khi giá bán ở mức từ 5,56 tỷ đồng. Hay BMW X7 dùng động cơ xăng I6, công suất 280 kW (383 mã lực), mô-men xoắn cực đại 540 Nm hiện có giá tới 6 tỷ đồng. Mẫu xe hiếm hoi có công suất 400 mã lực như VF 9 là Range Rover Sport 2023 First Edition P400 hiện có giá từ 8,56 tỷ đồng.

Về trang bị an toàn và tính năng thông minh, VF 9 cũng được trang bị 11 túi khí cùng hàng loạt công nghệ an toàn nổi bật như Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc...

Đây được đánh giá là những trang bị vượt trội trong tầm giá 1,5 tỷ đồng, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Với lựa chọn thuê pin, giá xe VinFast VF 9 hiện đang dao động từ 1,491 đến 1,566 tỷ đồng (phiên bản Eco) và từ 1,676 đến 1,76 tỷ đồng (phiên bản Plus).

Với mức giá này, hiện trên thị trường khách hàng có thể lựa chọn một số mẫu xe xăng/dầu như Hyundai Palisade, KIA Sorento, Ford Everest, KIA Carnival... Tuy nhiên, tất cả những cái tên này đều thuộc phân khúc thấp hơn VF 9, với trang bị, công nghệ và khả năng vận hành thấp hơn hẳn mẫu ô tô điện thông minh thương hiệu Việt.