Siết quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại sân bay

TPO - Trước phản ánh về tình trạng kiểm tra hành lý xách tay thiếu chuyên nghiệp, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương rà soát quy trình kiểm soát tại khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Vietnam Airlines, cùng các hãng Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways, các đơn vị phục vụ mặt đất và các hãng hàng không quốc tế khai thác đi/đến Việt Nam, yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay.

Theo Cục HKVN, thời gian qua, một số phương tiện truyền thông phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại nhiều sân bay còn thiếu chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh, chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát, điều chỉnh quy trình kiểm tra hành lý xách tay, đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh ùn tắc tại khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay. Bên cạnh đó, các hãng cần sử dụng thiết bị cân đạt tiêu chuẩn, có tính thẩm mỹ và đảm bảo thuận tiện cho hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất siết quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại sân bay. Ảnh minh họa: NIA.

Cục Hàng không cũng nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền quy định về vận chuyển hành lý trên website, quầy vé và hệ thống đại lý; quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ quan quản lý ngành hàng không cho biết việc kiểm soát hành lý xách tay nghiêm ngặt không chỉ được áp dụng ở Việt Nam. Nhiều hãng hàng không quốc tế như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines hay Delta Airlines… đều tiến hành cân hành lý xách tay ngay tại cửa lên máy bay để đảm bảo đúng trọng lượng, giữ an toàn và chuẩn hóa dịch vụ trên khoang.

Theo các chuyên gia hàng không, hành khách mang quá nhiều hành lý xách tay có thể khiến quá trình lên và xuống máy bay bị kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian đóng cửa và khởi hành đúng giờ. Mỗi kg vượt quy định đều tác động đến cân bằng trọng lượng và lượng nhiên liệu tiêu thụ của chuyến bay. Chỉ một vài phút chậm trễ ở cửa khởi hành có thể làm “trễ dây chuyền” hàng loạt chuyến sau đó.