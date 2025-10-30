Quy định về thu phí hành lý của khách đi máy bay

TPO - Từ trong nước tới quốc tế, quy định hành lý đang trở thành “bài toán” không thể bỏ qua, trong khi các hãng hàng không Việt Nam siết chặt hành lý xách tay và điều chỉnh biểu phí ký gửi thì những tên tuổi lớn thế giới giữ chuẩn nghiêm ngặt kèm ưu đãi cho hội viên.

Hành lý xách tay là những vật dụng hành khách được mang theo lên khoang máy bay, với giới hạn miễn cước tùy theo hãng hàng không và hạng vé, thường được phép kèm thêm một túi nhỏ hoặc phụ kiện cá nhân.

Hành lý ký gửi là đồ dùng được vận chuyển ở khoang hàng của máy bay và cũng được miễn cước theo quy định riêng của từng hãng. Nếu hành khách mang vượt quá giới hạn hành lý ký gửi cho phép, phần hành lý phát sinh sẽ bị tính phí theo mức quy định.

Hãng hàng không Việt Nam siết chặt hành lý xách tay

Theo quy định hiện hành, hành khách hạng thương gia Vietnam Airlines được mang 2 kiện hành lý xách tay (mỗi kiện 10 kg) cùng một phụ kiện, tổng cộng không quá 18 kg; trong khi hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt được mang 1 kiện 10 kg và 1 phụ kiện, tổng 12 kg.

Từ ngày 3/11, bất kỳ kiện hành lý nào vượt trọng lượng hoặc kích thước tiêu chuẩn đều sẽ bị tính phí như một kiện ký gửi. Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines áp dụng thu phí hành lý xách tay quá cước, hãng này cho biết quy định nhằm đảm bảo công bằng và an toàn cho hành khách.

Từ ngày 3/11, Vietnam Airlines tính phí hành lý xách tay vượt trọng lượng quy định. Ảnh: VNA.

Vietjet Air vẫn giữ chuẩn 7 kg xách tay miễn phí, nhưng kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Theo đó, mọi hành lý phải được cân và dán nhãn tại quầy thủ tục. Nếu vượt chuẩn, hành khách buộc phải ký gửi và trả phí cao hơn so với mức mua trước. Bamboo Airways áp dụng quy định tương tự, cho phép khách phổ thông mang 7 kg, khách thương gia 14 kg.

Vietravel Airlines phân loại theo gói vé, hạng phổ thông tiết kiệm và linh hoạt được 7 kg, hành lý xách tay, còn phổ thông cao cấp được 12 kg. Tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng quy định 7 kg cho phổ thông, 14 kg cho thương gia kèm thêm một vật dụng nhỏ như laptop, ô hoặc túi xách không quá 3 kg.

Ở mảng hành lý ký gửi miễn cước, Vietnam Airlines vẫn trung thành với mô hình truyền thống - giá vé bao gồm hành lý ký gửi là hạng thương gia được 2 kiện 32 kg, còn hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt được 1 kiện 23 kg. Riêng máy bay ATR72 chỉ cho phép 1 kiện 23 kg.

Ngược lại, Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines lại theo hướng “tùy chọn dịch vụ”, vé cơ bản không bao gồm hành lý ký gửi, hành khách tự mua thêm gói 10-60 kg theo nhu cầu. Bamboo Airways bán hành lý trả trước từ 130.000 - 780.000 đồng tùy mùa; Vietravel Airlines có gói 15kg, 23kg và 32 kg, khuyến nghị khách nên mua trước ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành.

Các hãng đều khuyến khích hành khách mua trước hành lý ký gửi, vì mức chênh lệch giữa “mua sớm” và “mua tại sân bay” có thể lên tới 50-60%. Ảnh: VJ.

Sun PhuQuoc Airways cho phép hành khách hạng phổ thông được miễn 1 kiện hành lý ký gửi 23 kg, hạng thương gia được 2 kiện 23 kg. Hãng cũng miễn phí vận chuyển xe đẩy, ghế ngồi trẻ em và thiết bị y tế cá nhân - chính sách được đánh giá thân thiện với gia đình.

Đối với hành lý ký gửi tính cước, các hãng đều khuyến khích hành khách mua trước hành lý ký gửi, vì mức chênh lệch giữa “mua sớm” và “mua tại sân bay” có thể lên tới 50-60%. Vietnam Airlines hiện thu 600.000 đồng/kiện 23 kg trên đường bay nội địa, tăng lên 800.000 đồng vào dịp cao điểm cuối năm.

Vietjet Air có mức 200.000 - 650.000 đồng khi mua trước, nhưng tại sân bay có thể tăng lên 500.000 đồng cho gói 15 kg. Vietravel Airlines thu từ 209.000 - 462.000 đồng khi mua online, song nếu thanh toán tại sân bay, giá tăng gần gấp đôi. Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways cũng áp dụng cơ chế tương tự, trong đó hành lý trả trước rẻ hơn đáng kể so với phát sinh tại quầy.

Hãng bay quốc tế có khác biệt?

Trên thế giới, các hãng hàng không lớn như Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific và All Nippon Airways (ANA) từ lâu đã thiết lập những chuẩn mực hành lý khắt khe, thể hiện triết lý vận hành của từng thương hiệu.

Ở phân khúc cao cấp, Qatar Airways nổi tiếng “hào phóng” khi khách hạng thương gia hoặc hạng nhất được mang hai kiện xách tay tổng cộng 15 kg, trong khi khách phổ thông giới hạn ở 7 kg - mức phổ biến của nhiều hãng quốc tế.

Singapore Airlines cũng giữ nguyên nguyên tắc 7 kg cho phổ thông và phổ thông đặc biệt, 14 kg cho thương gia hoặc suite, đồng thời yêu cầu hành lý phải gọn nhẹ, không ảnh hưởng đến không gian khoang khách.

Singapore Airlines cho phép hành khách mang 7 kg hành lý xách tay với hạng vé phổ thông và phổ thông đặc biệt. Ảnh: SIA.

Với Emirates, quy định phản ánh đúng phong cách “xa hoa vùng Vịnh”, khách phổ thông được 1 kiện 7 kg, còn thương gia và hạng nhất có thể mang 2 món - thường là túi tài liệu và túi xách tay - mỗi món khoảng 7 kg. Cathay Pacific và ANA tuân thủ chuẩn châu Á nghiêm ngặt hơn khách hạng phổ thông được mang 1 kiện 7 kg, thương gia 10-15 kg.

Về hành lý ký gửi miễn cước, Singapore Airlines cho phép khách phổ thông mang tới 30 kg, thương gia 40 kg, suites hoặc hạng nhất lên đến 50 kg. Qatar Airways và Emirates sẽ có quy định tùy đường bay, khách phổ thông có thể mang 20-35 kg hoặc 1 kiện 23 kg, còn thương gia và hạng nhất được 2 kiện 32 kg.

Trong khi đó, ANA duy trì tiêu chuẩn Nhật Bản nghiêm ngặt là hạng phổ thông được 2 kiện 23 kg, thương gia và hạng nhất được mang 2 kiện 32 kg, mỗi kiện không vượt tổng kích thước 158 cm.

Về phí quá cước, các hãng quốc tế đều tính phí cao và chi tiết theo khu vực, với chênh lệch lớn giữa “mua sớm” và “mua tại sân bay”. Hầu hết cho phép mua hành lý trực tuyến trước 6-12 giờ khởi hành để tiết kiệm tới 50%. Một số hãng, như Emirates hay Singapore Airlines, còn cộng thêm ưu đãi cho hội viên hạng cao, được mang thêm 10-20 kg hành lý miễn phí - biến quy định hành lý thành chiến lược chăm sóc khách hàng thân thiết, không chỉ là dịch vụ phụ.