Showbiz 20/2: Nhiếp ảnh gia hàng đầu Hong Kong bị bắt vì quay lén người mẫu nữ

TPO - Nhiều người mẫu tố nhiếp ảnh gia Mr.G có hành vi quấy rối tình dục, cưỡng ép trong quá trình làm việc. Mr.G vốn là nhiếp ảnh gia tên tuổi ở xứ Cảng thơm, thường hợp tác với những ngôi sao đình đám Hong Kong (Trung Quốc).

Mr.G – nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục, sàm sỡ, quay lén mẫu nữ, theo 163. Cảnh sát ban lệnh điều tra Mr. G sau khi anh bị một người mẫu tố giác hành vi trên chương trình Nhìn về hướng Đông và Tây của đài TVB. Người mẫu cho biết cô bị cưỡng ép chụp hình khỏa thân, Mr.G cố tình đụng chạm trong quá trình làm việc.

Mẫu nữ yêu cầu Mr.G xóa bỏ hình ảnh và video nhạy cảm nhưng bị từ chối. Thậm chí, nhiếp ảnh gia còn có hành vi quấy rối tình dục cô. Khi hai bên không đạt được sự đồng thuận, mẫu nữ quyết định phanh phui sự việc trước truyền thông.

Trên HK01, người mẫu, diễn viên Lương Mẫn Xảo cho biết cô bị Mr.G gạ gẫm nhưng đã từ chối vì điều khoản hợp đồng mập mờ.

Theo On, đây không phải là lần đầu Mr.G có hành động quấy rối tình dục. Nhiều người mẫu và cả Hoa hậu Hong Kong từng là nạn nhân của nhiếp ảnh gia này. Người trong giới đồn Mr. G là “yêu râu xanh”.

Mr.G là nhiếp ảnh gia có thâm niên trong showbiz, từng làm việc với Xa Thi Mạn, Lý Giai Tâm, Hoàng Thúy Như và nhiều người đẹp khác ở xứ Cảng thơm.

Bộ phim Hàn có nhiều bối cảnh ở Việt Nam gây sốt thế nào?

Sau 2 năm, "Taxi Driver" (Ẩn danh) không giảm sức hút khi khởi chiếu phần 2. Bộ phim về “dịch vụ” báo thù lôi cuốn khán giả bởi những pha hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước.

Qua hai tập phát sóng, phim khởi động với tỷ suất cao. Cụ thể, tập 1 và 2 có tỷ suất lần lượt là 12,1% và 10,3%.

Bộ phim kể về cuộc đời của Kim Do Ki (do Lee Je-hoon thủ vai), anh tốt nghiệp Học viện Hải quân, từng làm đội trưởng ở UDT - đơn vị lính hải quân đặc nhiệm ưu tú quân đội Hàn Quốc. Sau khi mẹ Do Ki bị sát hại bởi kẻ giết người hàng loạt, anh xoay chuyển cuộc sống, gia nhập hãng taxi Cầu Vồng.

Mùa thứ hai của Taxi Driver có tổng cộng 16 tập, mỗi tập có thời lượng từ 50 đến 60 phút. Nhiều vụ án trong phim dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời làm chất liệu. Kịch bản mùa 2 vẫn do biên kịch Oh Sang Ho chắp bút, Lee Dan làm đạo diễn. (Đọc chi tiết).

Vì sao Song Hye Kyo chưa bao giờ bị lu mờ?

SCMP nhận định Song Hye Kyo là ngôi sao tỏa sáng ở mọi thời điểm. Cô không bị lu mờ bởi bất cứ đồng nghiệp nào, dù trẻ tuổi hơn cô. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 1996, Song Hye Kyo bỏ túi số vai diễn để đời nhiều bậc nhất trong giới điện ảnh Hàn. Một vài bộ phim có cô đảm nhận vai nữ chính đã trở thành bộ phim đắt khách nổi tiếng thế giới, như Full House, Hậu duệ mặt trời, Trái tim mùa thu và gần đây nhất là The Glory của Netflix.

Ngoài việc chứng minh khả năng diễn xuất bằng loại vai diễn từ ngọt ngào, trong sáng đến cá tính, mạnh mẽ, Song Hye Kyo đã dành hơn 20 năm qua để khẳng định với khán giả cô là nữ diễn viên đầu tư lớn về vẻ bề ngoài với gu thời trang đa dạng. Nữ diễn viên sinh năm 1981 không chỉ là sao hạng A mà còn là gương mặt đại diện được nhiều nhãn hàng săn đón với mức cát-xê đắt đỏ. (Đọc chi tiết).

Thùy Anh: 'Đạo diễn nói tôi chưa trang điểm sao xấu thế'

Lần đầu đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình lên sóng giờ vàng, diễn viên Thùy Anh (thủ vai Phương Ly) trong Đừng nói khi yêu, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Khác với các vai diễn đanh đá, khó ưa ngày trước, Phương Ly của Đừng nói khi yêu là cô gái tinh nghịch, vui vẻ, dễ thương - một dạng vai mới với Thùy Anh. Bên cạnh những lời khen về diễn xuất biến hóa của nữ diễn viên sinh năm 1995, một bộ phận cho rằng Thùy Anh làm chưa tốt trong dự án lần này.

Gặp mặt PV Tiền Phong nhân dịp đầu năm, Thùy Anh háo hức nói về vai diễn cô trông mong bấy lâu nay và cảm giác khi đọc bình luận trái chiều từ khán giả. (Đọc chi tiết).

'Avatar 2' nhấn chìm 'Titanic'

Ngày 21/2, Forbes đưa tin Avatar: The Way Of Water đã vượt Titanic để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của đạo diễn James Cameron - người đã tạo ra hai bom tấn cho làng điện ảnh thế giới.

Theo Disney, Avatar: The Way Of Water đã thu về 2,243 tỷ USD trên toàn thế giới, tính từ cuối tháng 12/2022. Trong khi đó, bom tấn thời đại Titanic chỉ đạt 2,242 tỷ USD trong 10 tuần đầu công chiếu tại rạp.

Cameron đã đạo diễn ba trong số bốn phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Doanh thu cao nhất thuộc về Avatar năm 2009, doanh thu cao thứ ba là Avatar: The Way Of Water và doanh thu cao thứ tư là của Titanic cách đây 25 năm. Bộ phim có doanh thu đứng thứ 2 là Avengers: Endgame ra mắt năm 2019. (Đọc chi tiết).

Chồng Đỗ Mỹ Linh không mở cửa xe cho vợ: Đừng phán xét qua một cái nhìn

Ga lăng là một trong những tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ, cũng như đàn ông luôn trân trọng phụ nữ đảm đang.

Những quy ước, tiêu chuẩn mà xã hội gán cho nam giới, phụ nữ vô hình trung trở thành thước đo nam tính hay nữ tính trong xã hội. "Sao mày đàn bà quá vậy", "Đàn ông gì không biết mở cửa cho phụ nữ"... là một trong những câu đàn ông thường bị phụ nữ đánh giá.

Giống như việc Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển, chồng mới cưới của Đỗ Mỹ Linh - bị đánh giá không ga lăng khi bị quay lại cảnh để Hoa hậu Việt Nam 2016 tự mở cửa lên xe. Thậm chí, có người phiến diện cho rằng đó là biểu hiện của hôn nhân không hạnh phúc. (Đọc chi tiết).