'Avatar 2' nhấn chìm 'Titanic'

TPO - "Avatar: The Way Of Water" đạt doanh thu 2,243 tỷ USD, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 thời đại, xếp sau "Avatar 1" và "Avengers: Endgame".

Ngày 21/2, Forbes đưa tin Avatar: The Way Of Water đã vượt Titanic để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của đạo diễn James Cameron - người đã tạo ra hai bom tấn cho làng điện ảnh thế giới.

Theo Disney, Avatar: The Way Of Water đã thu về 2,243 tỷ USD trên toàn thế giới, tính từ cuối tháng 12/2022. Trong khi đó, bom tấn thời đại Titanic chỉ đạt 2,242 tỷ USD trong 10 tuần đầu công chiếu tại rạp.

Cameron đã đạo diễn ba trong số bốn phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Doanh thu cao nhất thuộc về Avatar năm 2009, doanh thu cao thứ ba là Avatar: The Way Of Water và doanh thu cao thứ tư là của Titanic cách đây 25 năm. Bộ phim có doanh thu đứng thứ 2 là Avengers: Endgame ra mắt năm 2019.

Trong tuần vừa qua, Avatar: The Way Of Water thu được 6,1 triệu USD trên toàn cầu, xếp thứ hai chỉ sau bom tấn mới ra mắt là Ant-Man and the Wasp: Quantumania với 104 triệu USD.

Chia sẻ về điều này, đạo diễn James Cameron nói rằng để hòa vốn, Avatar: The Way Of Water buộc phải là bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư, bởi để sản xuất bom tấn này, ê-kíp đã chi số tiền lên đến 9 con số.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Box Office Vietnam, Avatar: The Way Of Water có doanh thu 277 tỷ đồng. Sản phẩm lần này của đạo diễn Cameron xếp thứ tư trong số 4 bộ phim có doanh thu cao nhất ở thị trường Việt Nam là Nhà bà Nữ, Bố già và Avengers: Endgame.

An Vy