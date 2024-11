Bà Melania Trump phá vỡ truyền thống Nhà Trắng

TPO - Trong cuộc phỏng vấn trước ngày bầu cử, bà Melania Trump tiết lộ nhận được cuộc gọi từ bà Jill Biden để hỏi thăm về vụ ám sát hụt ông Donald Trump. Tuy nhiên, cựu người mẫu nghi ngờ thiện chí của Đệ nhất phu nhân Mỹ đương nhiệm.

Trong bối cảnh việc bà Melania phá vỡ truyền thống không nhận lời mời đến Nhà Trắng của bà Jill Biden gây xôn xao dư luận, cuộc phỏng vấn giữa vợ ông Trump và tờ báo Pháp Paris Match trước ngày bầu cử được đào lại. Những chia sẻ của cựu người mẫu 54 tuổi cho thấy bà không hề có thiện cảm với Đệ nhất phu nhân Mỹ đương nhiệm.

Bà Melania tiết lộ bà Jill Biden đã liên lạc với bà sau vụ ám sát hụt Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 13/7 ở Butler, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Tuy nhiên, thay vì tiếp nhận với thái độ thiện chí, bà Melania nghi ngờ bà Jill không chân thành vì những phát ngôn kích động vài ngày trước đó.

“Tôi nghi ngờ liệu sự quan tâm của bà Jill có thực sự chân thành hay không, vì vài ngày trước đó, bà ta gọi chồng tôi là kẻ xấu xa và kẻ nói dối. Rõ ràng là những lời lẽ công kích dữ dội từ các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và phương tiện truyền thông chính thống ăn sâu vào nhận thức của quốc gia chúng ta đến mức thúc đẩy nỗ lực ám sát Donald. Mọi người ngày nay vô cảm tới mức nói đùa về việc sát hại một cựu Tổng thống Mỹ. Không thể phủ nhận loại phát biểu này tạo ra môi trường chính trị độc hại”, mẹ Barron nhấn mạnh.

Bà Jill từng công khai chỉ trích ông Trump là mối đe dọa đối với phụ nữ. Trong khi đó, Tổng thống Biden mô tả ứng cử viên Cộng hòa là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Vào 13/11, bà Melania quyết định bỏ qua tiệc trà truyền thống giữa các đệ nhất phu nhân trong quá trình chuyển giao quyền lực.

“Bà Trump không tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng vào hôm nay. Việc chồng bà trở lại Phòng Bầu dục để bắt đầu quá trình chuyển giao là điều đáng khích lệ và bà chúc ông thành công rực rỡ”, văn phòng làm việc của bà Melania thông báo chính thức vào cùng ngày.

Nhóm của bà Melania không nói rõ lý do vắng mặt, nhưng có gián tiếp phủ nhận những thông tin báo chí cung cấp trước đó.

“Một số nguồn tin giấu tên trên phương tiện truyền thông tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm và không chính xác. Hãy sáng suốt khi lựa chọn nguồn tin tức”, trích thông báo.

Vào ngày 12/11, New York Post dẫn nguồn tin riêng tiết lộ lý do bà Melania từ chối lời mời của bà Jill do vẫn ghi thù vụ FBI đột kích vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022 theo chỉ đạo của chính quyền Biden.

Trong khi đó, nguồn tin của CNN cho hay có sự xung đột lịch trình liên quan đến cuốn hồi ký mới phát hành của bà Melania.

Tờ báo Mỹ cũng đưa tin bà Melania không dành trọn vẹn 4 năm tiếp theo ở Nhà Trắng, mà còn qua lại giữa New York và Palm Beach (Florida). Dẫu vậy, nguồn tin thân cận khẳng định bà vẫn có mặt trong các sự kiện lớn, đồng thời có nền tảng và ưu tiên riêng với tư cách đệ nhất phu nhân.