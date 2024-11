Bà Melania vắng mặt trong bức ảnh gia đình Trump

TPO - Bức ảnh đại gia đình Trump sau khi công bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 có thêm Elon Musk và con trai, nhưng lại vắng mặt nữ chủ nhân. Trước đó, bà Melania vẫn cùng chồng đón chào thời khắc quan trọng.

Ngày 7/11, Kai Trump, cháu gái ông Donald Trump, chia sẻ lên Instagram bức ảnh toàn thể gia đình để ăn mừng chiến thắng lịch sử của ông nội.

“Không ai làm việc chăm chỉ hay quan tâm đến người dân Mỹ hơn thế. Chúc mừng ông nội, cháu yêu ông”, con gái Donald Trump Jr. - con trai cả của ông Trump, viết.

Kai đặt tên cho bức ảnh là The Whole Squad (tạm dịch: Toàn bộ tiểu đội). Gần như mọi thành viên trong gia đình Trump, bao gồm Tổng thống Mỹ đắc cử, 5 người con, dâu rể và các cháu, đều xuất hiện trong ảnh. Tỷ phú Elon Musk và con trai X Æ A-12 cũng tham gia vào khung hình. Tuy nhiên, nhân vật quan trọng hàng đầu là bà Melania lại vắng mặt.

Theo Daily Record, bức ảnh được chụp tại bữa tiệc chúc mừng ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ, ngay sau khi tỷ phú sinh năm 1946 đọc bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trước bà Kamala Harris vào ngày 6/11. Bà Melania đứng cạnh chồng vào thời khắc trọng đại đó. Cựu người mẫu sinh năm 1970 cũng đồng hành với ông Trump vào ngày bầu cử (5/11).

Đáng nói hơn, 1 giờ sau khi Kai chia sẻ ảnh, bà Melania viết trên X: “Phần lớn người Mỹ đã giao phó cho chúng tôi trách nhiệm quan trọng này. Chúng tôi sẽ bảo vệ trái tim của nền cộng hòa chúng ta - sự tự do. Tôi mong đợi công dân đất nước chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau trong cam kết và vượt lên trên hệ tư tưởng vì lợi ích tự do cá nhân, thịnh vượng kinh tế và an ninh. Năng lượng, kỹ năng và sáng kiến của người Mỹ sẽ tập hợp những bộ óc tốt nhất để thúc đẩy đất nước chúng ta tiến lên mãi mãi”.

Diễn biến trên khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu về sự vắng mặt của bà Melania trong ảnh chụp chung gia đình.

Theo Independent, câu hỏi "Melania ở đâu?" đã làm đau đầu chiến dịch tái tranh cử của ông Trump suốt hơn một năm qua. Có một thời điểm, bà Melania vắng mặt trong chiến dịch tranh cử quá lâu đến nỗi xuất hiện những tấm áp phích "mất tích" và biểu ngữ "Melania đâu rồi?" trên máy bay.

Việc bà Melania chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cạnh chồng và tham gia các sự kiện tranh cử nhỏ giọt thậm chí làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt.

Bà Melania cũng vắng mặt trong tấm ảnh gia đình trên thiệp Giáng sinh do Kimberly Guilfoyle, vị hôn thê của Donald Trump Jr., đăng trên Instagram vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, bà có lý do chính đáng là bận chăm sóc mẹ ruột, Amalija Knavs, bị bệnh nặng. Bà Knavs sau đó qua đời ở tuổi 78 vào tháng 1.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, các nguồn tin thân cận với bà Melania tiết lộ đây có thể là dấu hiệu cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ ám chỉ không muốn đảm nhận vai trò cũ trong Nhà Trắng.

"Không có gì bí mật khi Melania ghét khoảng thời gian ở Nhà Trắng và khi rời đi, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà ấy nói với những người thân cận rằng không muốn quay lại, thay vào đó tập trung trước hết vào việc ở bên con trai, Barron. Bây giờ cậu bé đang học đại học, Melania có nhiều thời gian hơn nhưng không muốn sử dụng thời gian đó ở Washington", nguồn tin nói với Mirror.

Trước đó, nguồn tin của People cũng cho biết bà Melania không mấy hào hứng khi quay trở lại Nhà Trắng. Bà có nhà riêng ở New York, Florida và muốn dành thời gian ở những nơi đó.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của chồng, người đẹp 7X đã trì hoãn việc chuyển từ New York đến Washington, với lý do muốn Barron hoàn thành việc học trong trường ở Manhattan.

Sau khi dọn vào Nhà Trắng, bà Melania hạn chế tối đa việc xuất hiện trước công chúng và hiếm khi phát biểu. Thời gian ở đó cũng tràn ngập tin đồn mâu thuẫn giữa bà với Ivanka Trump.

Theo những người gần gũi, bà Melania quan tâm đến lối sống riêng tư, độc lập, hơn là chính trị. Barron đủ tuổi trưởng thành và dần rời khỏi gia đình càng tạo động lực cho cựu người mẫu tách biệt mình với tham vọng công khai của chồng.

Vào tháng 6, nguồn tin của Page Six cho biết bà Melania đã thỏa thuận với chồng sẽ không đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân 24/7 nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Bà muốn ở lại New York để tiện chăm sóc con trai đang học năm nhất tại Đại học New York và chỉ tham gia những lịch trình thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, khi được hỏi trên Fox & Friends vào tháng 10 về khả năng quay trở lại Nhà Trắng, bà Melania tỏ ra thoải mái và dường như ám chỉ sẽ đến thủ đô cùng chồng: "Tôi không lo lắng vì lần này đã khác. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến ​​thức hơn. Tôi từng ở Nhà Trắng trước đây, vì vậy khi bạn bước vào, bạn biết chính xác những gì mong đợi".