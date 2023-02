Cốt truyện 'Squid Game' mùa 2

TPO - Nam diễn viên Lee Jung Jae, người đóng vai chính Seong Gi Hun tiết lộ nội dung chính của mùa 2 "Squid Game". Phần 2 dự kiến lên sóng vào năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports, diễn viên Lee Jung Jae - người đóng vai chính Seong Gi Hun trong Squid Game (Tựa Việt: Trò chơi con mực) cho biết quá trình sản xuất cho phần sắp tới sẽ mất nhiều thời gian hơn so với phần 1.

"Squid Game 2 bắt đầu quay vào mùa hè và quá trình quay phim có thể kéo dài khoảng 10 tháng. Phần 1 chúng tôi quay phim trong thời gian tương đương nhưng tiến trình chậm trễ hơn dự kiến do dịch COVID-19. Phần 2 có quy mô lớn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành”, tài tử nói.

Nam diễn viên không biết thời gian cụ thể Squid Game ra mắt, song theo anh mùa 2 có khả năng lên sóng vào năm 2024.

Về nội dung chính của phần 2, Lee Jung Jae cho biết cốt truyện xoay quanh chủ đề báo thù của Gi Hun với Hwang In Ho (Lee Byung Hun thủ vai) – kẻ chỉ huy và điều phối các trò chơi trong mùa 1. Đây là hai nhân vật trung tâm trong mùa 2 Squid Game. Phần tiếp theo hé lộ bí mật mà In Ho che giấu sau khi tự tay hạ sát em trai mình.

Theo Bloomberg, Netflix chi trả 21,4 triệu USD cho mùa đầu tiên của Squid Game và thu về 891 triệu USD cùng 2,2 tỷ phát trực tuyến, thiết lập hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

“Bom tấn” xứ Hàn được các nhà phê bình nhận xét gây chấn động thế giới, phim không dành cho người yếu tim và nhiều phân đoạn mang tính bình luận xã hội sâu sắc. Những yếu tố này tạo nên sự tương phản tinh tế và hấp dẫn. Dù vậy, Squid Game nhận nhiều lời chê bai, cho rằng là dự án “ăn may”, chắp vá ý tưởng từ những bộ phim đề tài sinh tồn đình đám của Nhật Bản như As The Gods Will, Liar Game.

Phần 2 được nhà sản xuất kỳ vọng tiếp tục làm nên chuyện lớn, phản ứng của khán giả khá tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi.

“Năng lực của nam chính ăn may, nếu ngoài đời bị thủ tiêu rồi, khả năng báo thù rất khó”, “Phần 2 mà nhà sản xuất vẫn nghĩ ra được. Nếu theo hướng hành động trả thù thì bình thường quá. Nếu phát triển tiếp với trò chơi mới, diễn biến thêm thắt sẽ hơi khó để truyền đạt”… cư dân mạng bình luận.

Squid Game mùa 2 dự kiến có 9 tập. Theo J.Stars, nam chính Lee Jung Jae được trả một tỷ won (gần 715.000 USD) cho mỗi tập phim. Trước thông tin này, nhà sản xuất từ chối bình luận.

Hà Trang