Ôtô của ca sĩ Duy Mạnh bốc cháy

TPO - Xe của Duy Mạnh đậu ở hầm chung cư đột ngột bốc cháy, may mắn vụ việc được mọi người kịp thời phát hiện và xử lý.

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Duy Mạnh cho biết tối 15/2, ôtô 4 chỗ của anh bị cháy khi đỗ ở hầm chung cư anh sống tại TP Thủ Đức. Thời điểm này, ca sĩ đang có lịch diễn tại TP Đà Nẵng và nhận được tin báo từ vợ.

“Xe của tôi đỗ ở hầm chung cư và bất ngờ bốc cháy. May mắn có hàng xóm phát hiện, dập lửa kịp thời. Nếu lan rộng bãi xe rồi lan khắp tòa nhà thì chết dở, ảnh hưởng đến dân cư tòa nhà. Tôi gửi lời cảm ơn đến hàng xóm, ban quản lý tòa nhà, bảo vệ và lực lượng công an đã kịp thời xác minh sự việc. Tài sản dù có thiệt hại nhưng vẫn giữ được sự an toàn và sức khỏe cho tất cả. Đó là sự may mắn”, Duy Mạnh nói.

Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết anh chưa biết nguyên nhân gây hỏa hoạn, vợ anh ở nhà chủ động xử lý sự việc.

Hiện chiếc ôtô của ca sĩ được công an niêm phong để điều tra nguyên nhân cháy. “Phía hãng xe đã đến kiểm tra. Tôi đóng bảo hiểm đầy đủ nên không quá lo lắng về chi phí”, Duy Mạnh chia sẻ.

Duy Mạnh sinh năm 1975, là ca sĩ có nhiều bài hát nổi tiếng như Kiếp đỏ đen, Ta đâu có say, Biết tìm đâu… Không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz song Duy Mạnh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.