Tài tử 'Titanic' và 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời

TPO - Bernard Hill - nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong "Titanic" và "Chúa tể những chiếc nhẫn" - mất rạng sáng 5/5 (giờ địa phương), hưởng thọ 79 tuổi.

Người đại diện xác nhận với BBC News thông tin diễn viên Bernard Hill qua đời. Gia đình dự kiến đưa ra tuyên bố chính thức. Chưa rõ nguyên nhân tài tử mất.

Ca sĩ và diễn viên Barbara Dickson bày tỏ sự thương tiếc trên trang cá nhân: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Bernard Hill qua đời. Chúng tôi đã hợp tác khi đóng nhạc kịch John Paul George Ringo and Bert của Willy Russell. Ông ấy là diễn viên tuyệt vời. Với tôi đó là đặc ân khi được được làm việc cùng ông. Hãy yên nghỉ Bernard!” - bà viết.

MC nổi tiếng từ Liverpool - Pete Price - chia sẻ: “Một tài năng khác đã rời bỏ chúng ta Bernard Hill từng đóng Yosser trong Boys From The Black Stuff. Tôi gặp anh ấy lần đầu khi tôi đóng vai khách mời trong phim hài No Surrender, giờ đây nó đã là bộ phim đình đám. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi quay phim”.

Tài tử đến từ Manchester (Anh) nổi tiếng vào đầu những năm 1980 khi đóng vai Yosser Hughes trong phim truyền hình dài tập Boys from the Blackstuff. Ông sống ở Suffolk cùng với vợ là nữ diễn viên Marianna Hill, được biết đến trong bộ phim Gandhi, Hilary Mantel's Wolf Hall. Họ có với nhau một con trai.

Sự ra đi của ông đột ngột khi dự kiến vài giờ tới, bộ phim truyền hình The Responder lên sóng BBC One.

Bernard sinh năm 1944 ở Manchester, được biết đến nhiều nhất với vai Théoden, Vua của Rohan, người bị Saruman chiếm hữu cho đến khi được Gandalf hóa giải, trong loạt ba bộ phim phiêu lưu giả tưởng sử Chúa tể những chiếc nhẫnvà vai Thuyền trưởng Edward Smith phim Titanic.

Hà Trang