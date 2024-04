Nữ diễn viên chết não, qua đời ở tuổi 38

TPO - Nữ diễn viên Joo Seon Ok bị xuất huyết não khi đang tập kịch sân khấu và không qua khỏi. Cô ra đi ở tuổi 38.

Herald Pop đưa tin ngày 18/4, Cơ quan Hiến tặng Nội tạng Hàn Quốc thông báo nữ diễn viên sân khấu Joo Seon Ok chết não và đã qua đời. Cô hiến tim, phổi, gan và thận cho hai người thông Trung tâm Y tế Asan ở Seoul.

Joo Seon Ok bất ngờ ngã gục khi đang diễn tập vở kịch vào ngày 4/4 và được chẩn đoán xuất huyết não, không thể tỉnh lại khi đưa đến bệnh viện. Cô được tuyên bố là đã chết não.

Gia đình người quá cố cho biết: “Chúng tôi rất đau buồn khi con gái khỏe mạnh của chúng tôi được chẩn đoán chết não chỉ sau 5 ngày. Tôi đồng ý hiến tạng theo nguyện vọng của con gái. Con bé là người hào phóng, luôn muốn làm việc thiện. chúng tôi tôn trọng quyết định của con”.

Sau khi được sự đồng ý của gia đình tang quyến, tim và phổi đã được hiến cho bệnh nhân nam, gan, thận trái và thận phải được hiến cho người phụ nữ đang chờ ghép tạng. Phẫu thuật ghép giác mạc cũng dự kiến được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Joo Seon Ok, sinh năm 1986, theo đuổi sự nghiệp sân khấu và từng góp mặt trong các dự án như Hakana, The wolf grows from the eye, Scream the truth against power, Children… Cô đang chuẩn bị quay một bộ phim mới.

Theo Wikitree, ngày 11/4 đã diễn ra tang lễ của cố diễn viên, đồng thời là ngày kỷ niệm 10 năm vở I'm calling you do cô đạo diễn, dựng về thảm họa phà Sewol, lần đầu được đưa lên sân khấu. Các đồng nghiệp đã dàn dựng lại vở kịch, thể hiện sự thương tiếc, tưởng nhớ sau cái chết đột ngột của Joo Seon Ok.

Một đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc nuối: “Cô ấy đã trở thành ngôi sao sáng. Joo Seon Ok đã lên thiên đường khi để lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Cầu mong được yên nghỉ”.

Hà Trang