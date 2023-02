Tạo hình hoàng tử và phù thủy trong 'Nàng tiên cá' khiến khán giả phẫn nộ

TPO - Teaser trailer 2 bản phim người đóng "The Little Mermaid" không xoa dịu được cơn phẫn nộ từ khán giả khi nhân vật chính xa rời nguyên tác. Khâu ánh sáng của phim đang khiến cư dân mạng thắc mắc.

Sau teaser mở màn nhận 3,4 triệu lượt dislike (không thích), bản live-action The Little Mermaid do Disney sản xuất tiếp tục nhận nhiều tranh cãi khi hé lộ một số phân cảnh phim trong teaser trailer ra mắt ngày 15/2.

Hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King) và phù thủy biển độc ác Ursula (Melissa McCarthy) lần đầu lộ diện. Hai nhân vật chỉ có vài giây ngắn ngủi, chưa khiến khán giả ấn tượng.

Nhiều cảnh quay cận nàng tiên cá Ariel do Halle Bailey thủ vai khiến khán giả phần nào mường tượng được bối cảnh nơi đáy đại dương. Ariel bơi lượn tung tăng cùng chú cá Flounder thân thiết. Phân đoạn hoàng tử gặp gỡ Ariel sau khi có đôi chân của con người xuất hiện thoáng qua.

Phần kỹ xảo là điều làm khán giả chờ đợi, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cảnh phim quá tối, nhân vật bị lẫn vào bối cảnh. Cư dân mạng hy vọng bản phim chiếu rạp cải thiện được phần ánh sáng.

Vai chính của Halle Bailey đến thời điểm này vẫn chưa thể khiến số đông khán giả ưng ý. Nữ diễn viên tiếp tục phải nhận nhiều lời chê bai vì không phù hợp nhân vật nàng tiên cá Disney.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Halle Bailey chia sẻ cô đã khóc nức nở khi kết thúc quá trình quay phim. "Ariel đã cho tôi rất nhiều, quá trình quay phim thực sự thay đổi cuộc đời tôi”, cô nói.

Theo Page Six, chuyên gia sắc đẹp và hình thể Ellie Jean đánh giá cao về Halle Bailey, cho rằng nữ diễn viên có khí chất thanh tao, đường nét khuôn mặt sắc sảo với gò má cao và cằm nhọn, điều này hoàn hảo để vào vai nhân vật đang cố gắng giống con người. “Khuôn mặt ngắn, đôi môi mỏng, chiếc mũi ngắn giúp cô ấy truyền tải được sự trong sáng và ngây thơ của Ariel", Ellie Jean cho biết.

Dù vậy, lời khen của chuyên gia thể hình vẫn không thể lật ngược làn sóng chỉ trích hướng về phía Halle Bailey và Disney.

“Màu phim lúc sáng rực khi lại tối thui, dù thế vẫn mang vẻ u ám không giống cổ tích chút nào. Nàng tiên cá cũng không hề mang vẻ đẹp lẫn tinh thần của bản gốc”, “Tôi nghĩ cá sống sâu và tối dưới đáy đại dương, màu da tóc này thực tế hơn. Nhưng nếu so với ‘giấc mơ tuổi thơ’ thì quá khác xa”, “Tiên cá khi hóa thành người khá giống Jack Sparrow”…

Bên cạnh đó, không ít khán giả cảm thấy thú vị với tạo hình của nàng tiên cá: “Đúng nó khác xa bản hoạt hình và là nước đi mạo hiểm của Disney nhưng tôi tò mò về diễn xuất và giọng hát của Halle Bailey, tôi muốn hiểu vì sao Disney bất chấp sự khác biệt quá lớn về ngoại hình để chọn cô ấy”, một khán giả viết.

The Little Mermaid dự kiến ra rạp vào 26/5 tới.