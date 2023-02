Loạt nhãn hàng tẩy chay Yoo Ah In

TPO - Các nhãn hàng đồng loạt quay lưng với Yoo Ah In sau bê bối sử dụng chất cấm. Nhiều dự án của diễn viên có nguy cơ không thể lên sóng.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin MUSINSA - thương hiệu thời trang nổi tiếng tại nước này đã xóa tất cả hình ảnh của sao nam khỏi chiến dịch quảng cáo. Trước đó, phía thương hiệu đã tạo ra người mẫu AI với tên gọi MU Ah In.

Nhiều nhãn hàng khác như NEPA, dược phẩm I'm Vita cũng để diễn viên sinh năm 1986 “bay màu” khỏi mọi dự án truyền thông. Nhãn hiệu thời trang Trung Quốc CROQUIS đã xóa mọi dấu vết của sao nam trên trang chủ, đồng thời tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy.

Không chỉ bị các nhãn hàng quay lưng, nhiều dự án phim truyền hình của Yoo Ah In bị ảnh hưởng. Theo Segye, 3 dự án sắp tới gồm The Match, Hi.5 và Goodbye Earth đã quay xong, chờ ngày lên sóng. Hellbound - bộ phim do Netflix sản xuất của đạo diễn Yeon Sang-ho Yeon đã được lên lịch, song đứng trước nguy cơ không thể phát hành vì bê bối của diễn viên.

Ngày 5/2, diễn viên bị bắt tại sân bay Quốc tế Incheon sau khi từ Mỹ về Hàn Quốc. Anh được đưa về đồn cảnh sát ở thủ đô Seoul, điều tra với cáo buộc sử dụng propofol.

Sau 5 ngày kể từ khi bị bắt, theo báo cáo từ Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc, nam diễn viên có phản ứng dương tính với cần sa và và phản ứng âm tính với propofol. Phía cảnh sát nói tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc của sao nam.

Yoo Ah In tên thật là Um Hong Shik, 36 tuổi. Anh là diễn viên hàng đầu showbiz Hàn Quốc khi ghi dấu ấn sâu đậm trong nhiều bộ phim như Bi kịch vương triều, Chạy đâu cho thoát, Vũ khí nhà văn… Năm 29 tuổi, anh chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" (còn gọi là Ảnh đế) tại giải Rồng Xanh. Sau 5 năm, Yoo Ah In tiếp tục khẳng định tên tuổi với giải Ảnh đế lần 2 ở tuổi 34 với vai Tae In trong Thanh âm im lặng.