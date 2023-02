Showbiz 12/2: Quỳnh Lương phản hồi bình luận ác ý

TPO - Đóng cặp với Bình An trong “Đừng làm mẹ cáu”, Quỳnh Lương bị nhiều bình luận ác ý hướng đến. Cô nhiều lần phải lên tiếng đính chính về mối quan hệ của mình và bạn diễn.

Vào vai Vy, vợ Khôi (Bình An) trong Đừng làm mẹ cáu, Quỳnh Lương có bước tiến mới trong nghiệp diễn xuất, cô được khán giả biết đến nhiều hơn nhưng đồng thời phải đối mặt với không ít thị phi. Trong nhiều cảnh hậu trường, Quỳnh Lương bị một bộ phận khán giả tố “có ý” với bạn diễn đã có gia đình.

Đáp trả lời lẽ ác ý hướng về mình, nữ diễn viên cho biết: "Đúng nhận sai cãi, tôi thấy các bạn nói sai nên cãi, nếu anh Bình An cảm thấy mọi người nói anh sai thì anh cãi. Anh Bình An hay Phương Nga chẳng bao giờ chấp vặt hay nghĩ linh tinh như các bạn. Và mọi người biết gì không, clip này (PV - clip Quỳnh Lương bị tố là lén nhìn bạn diễn) là anh Bình An đưa cho tôi xem. Tôi phản bác lại vì tôi không thích những bình luận các bạn nói Phương Nga phải cẩn thận tôi. Tôi tiếp xúc với anh Bình An, đi quay hàng ngày, cần gì phải đi quay chương trình nhìn cố thêm 5 phút để làm gì?".

Trước đó, Quỳnh Lương khẳng định Bình An không phải là gu của mình. “Gu của tôi trước nay không bao giờ là anh em bạn bè cùng ngành, kể cả độc thân chứ đừng nói đến đã có vợ. Làm ơn đừng suy diễn, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh chị em với nhau”, nữ diễn viên bày tỏ.

Nam rapper AKA bị bắn chết trên đường

Ngày 11/2, Mirror đưa tin rapper AKA (tên thật Kiernan Jarryd Forbes), mới qua đời do một vụ xả súng ở thành phố Durban (Nam Phi). Nam rapper là một trong hai nạn nhân của sự việc.

Khi AKA đang đứng bên ngoài một nhà hàng thì đột nhiên bị bắn và qua đời. Nhiều kẻ được nghi là hung thủ ngồi trong hai chiếc ôtô chạy qua khu vực nhà hàng. Hiện tại, gia đình AKA chờ kết quả được công bố từ phía cảnh sát Durban.

Theo nguồn tin, khi nhân viên y tế tới hiện trường, hai nạn nhân không còn dấu hiệu của sự sống vì trúng nhiều vết đạn trên cơ thể. Cụ thể, AKA trúng 6 nhát súng bắn. Sự việc xảy ra ít giờ trước khi AKA có lịch biểu diễn tại hộp đêm YUGO.

Đằng sau bức ảnh hai người đàn ông ôm nhau

Nhiếp ảnh gia Sunil Gupta thách thức thời đại bằng bức ảnh hai người đàn ông ôm nhau nơi công cộng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN từ Vương quốc Anh, Sunil Gupta kể về quá trình chụp ảnh. Ông cho biết việc đàn ông có những cử chỉ thân thiết ở nơi công cộng không gây nhiều chú ý bởi nó khá phổ biến và không mang ý nghĩa lãng mạn, chỉ đơn thuần là đùa giỡn nhau. Thậm chí, Gupta còn thu hút ánh mắt tò mò hơn từ người đi đường vì “tôi đứng đó với giá 3 chân và máy ảnh”.

Về bức ảnh chụp ở Cổng Ấn Độ, dù có nhiều bức ảnh thể hiện rõ nét hơn về đồng tính nam, Gupta cố tình chọn bức ảnh ở mức độ vừa phải đưa vào trong bộ ảnh. Ông cũng bỏ tâm giải thích cho nhân vật hiểu rằng hình ảnh thân mật của họ không được xuất bản tràn lan, mà phải xem trên tạp chí độc quyền. (Đọc chi tiết).

Đen Vâu vùng vẫy

Bản rap "Luôn yêu đời" cho thấy một số điểm mới ở màu sắc âm nhạc và cách xử lý của Đen Vâu, nhưng khó thành hit.

MV Luôn yêu đời leo lên vị trí thứ 2 ở top trending YouTube. Đây là thành tích tương xứng với vị thế của rapper người Quảng Ninh trong giới rap Việt nói riêng và thị trường nói chung. Nhất là khi cái tên Đen Vâu vừa được nhắc đến liên tục sau tin đồn “làm đám hỏi với Hoàng Thùy Linh”, nam rapper càng gây chú ý.

So với Diễn viên tồi, Luôn yêu đời là bản rap có gam màu sáng, đơn giản hơn từ yếu tố âm nhạc đến MV, do đó đồng nghĩa việc khán giả sẽ dễ cảm nhận hơn. Lần này, mở đầu bản rap là đoạn hook của Cheng. Phần ca từ của bản rap được Đen tiết chế, cô đọng hơn so với những sản phẩm trước. (Đọc chi tiết).

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines đóng vai nữ thần

Ngày 10/2, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 Celeste Cortesi tham gia với vai trò khách mời trong tập cuối series phim truyền hình ăn khách của Philippines mang tên Darna . Đây là series do Netflix thực hiện.

Sash Factor cũng hé lộ tạo hình của Celeste Cortesi trong series này. Trong tập cuối của Darna, Celeste Cortesi vào vai Queen of Marte, một nữ thần có nguồn gốc siêu nhiên.

Trong tạo hình được hé lộ của vai diễn Queen of Marte, Celeste Cortesi diện trang phục cầu kỳ với phần mũ đội bằng kim loại bí ẩn, quyến rũ. Nhan sắc của Celeste Cortesi trong vai diễn này được khán giả khen ngợi.

Đây cũng là vai diễn đầu tiên đánh dấu màn lấn sân sang điện ảnh của Celeste Cortesi sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả đang mong chờ tập cuối của Darna phát sóng để nhận xét về khả năng diễn xuất của Celeste Cortesi.