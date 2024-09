Bài hát show Anh trai bị chê nhảm nhí

TPO - "Anh trai say hi" đã kết thúc nhưng ca khúc trong chương trình vẫn tạo tranh luận. Màn trình diễn "Ngạo nghễ" đêm chung kết của đội Isaac, Anh Tú Atus, Hurrykng và Rhyder nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ca khúc bị cáo buộc đạo nhái, lời nhảm nhí

Phần mở đầu của Isaac và đoạn rap của Hurrykng trong ca khúc Ngạo nghễ bị chê lời nhảm nhí, gượng ép: “Hai tay đâu. Đưa lên mau. Chân đâu nhờ. Đưa lên luôn. Đầu nghiêng sang trái. Rồi sang bên phải. Tập trung nghe anh. Không ai được oải”, “Việc của anh là gáy (ò ó o) khi vừa mở mắt ra. Nhìn anh trông ngạo nghễ, cưng còn cay hơn ớt ma”…

Phần giai điệu, vũ đạo của Isaac bị cho giống That That của Psy và Suga. Một số phân đoạn khác bị cáo buộc giống Bang Bang Bang (Big Bang), Mapsosa (Hwangtaeji), Idol (BTS).

“Chưa nói đến có đạo hay không nhưng lời nhạc lộn xộn, hát lẫn rap đều không rõ lời”, “Lời vô nghĩa. Dù đã cố gắng nhưng không thể nghe hết bài”, “Đậm chất Psy, tham khảo hơi sâu”… khán giả để lại ý kiến chê bai.

Nhận phản ứng tiêu cực, Isaac lên tiếng giải thích: “Ngạo nghễ là bài thi trong tập chung kết Anh trai say hi với tinh thần hài hước. Dành cho những ai chưa xem show”.

Chia sẻ của cựu thành viên 365 được người hâm mộ bênh vực. “Ai theo dõi xuyên suốt cuộc thi Anh trai say hi đương nhiên hiểu hết nội dung, cả bài được sáng tác vui vẻ cho tất cả các anh trai. Còn nói giai điệu giống That That, tôi không thấy vậy” - khán giả Manh Lan viết.

Trái lại, lời giải thích của Isaac cũng không nhận được sự đồng tình của một bộ phận cư dân mạng, mà tiếp tục bị “ném đá”: “Ca sĩ làm nhạc vui vẻ, giải trí không có nghĩa lyric tào lao, qua loa”, “Tôi thấy nhiều bình luận nói phải xem show đi mới hiểu lyric thâm sâu, mà hỏi thâm như nào thì không ai trả lời”…

Ai tạo ra ca khúc Ngạo nghễ?

Tên bài hát Ngạo nghễ do Anh Tú Atus quyết định khi nhóm có tới 4 thành viên từng là đội trưởng trong show. Các nghệ sĩ nói muốn “quẩy” tung sân khấu, đúng với tinh thần “gáy vang trời”, không quan tâm thắng thua trong đêm chung kết.

Atus giải thích từ “gáy” và “ngạo nghễ” mang hàm ý tích cực, giúp cho tất cả anh em có động lực và thêm tự tin, nhất là trong khoảng thời gian đầu khi anh em mới bỡ ngỡ bước vào chương trình và chưa thân thiết.

Bộ 3 Rhyder, Hurrykng và Atus lo sáng tác phần nhạc, còn phần ý tưởng, hình ảnh sân khấu trình diễn do anh cả Isaac và Atus cùng đảm nhận. Hurrrykng tiết lộ bài nhạc được sáng tác từ 4h chiều đến 12h đêm. Anh Tú Atus được Isaac khen là đội trưởng chu đáo, khéo léo sắp xếp và phân công công việc cho anh em.

Đến cuối của hành trình, Anh Tú Atus chia sẻ: “Nghĩ tới đây là sân khấu cuối trong chương trình, mọi người ai cũng tiếc nuối. Sân khấu lần này anh em cháy với tinh thần tận hưởng nhiều hơn, không quan tâm đến điểm số, thắng thua, không còn lo ai sẽ bị loại”.

Màn trình diễn ca khúc Ngạo nghễ hiện đứng top 10 thịnh hành YouTube mục âm nhạc.