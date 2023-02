'Quốc bảo xứ Hàn' phản hồi tin phá thai, ly hôn chồng ngoại tình

TPO - Công ty quản lý của Kim Yuna tuyên bố có hành động pháp lý chống lại các YouTuber và cá nhân lan truyền thông tin sai lệch.

Đại diện của cựu vô địch trượt băng thế giới - công ty All That Sports – thông báo họ sẽ có hành động pháp lý chống lại các YouTuber và cá nhân tung tin đồn thất thiệt về Kim Yuna và chồng cô, Ko Woo Rim.

"Gần đây những tin tức giả mạo liên quan đến Kim Yuna và chồng cô ấy liên tục được đăng tải và lan truyền trên YouTube. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc đối với các YouTuber và nhà phân phối thông tin sai lệch, giả mạo phỉ báng vợ chồng Kim Yuna”, công ty quản lý cho biết.

Đầu tháng 2, nữ hoàng sân băng bị YouTuber tung tin mang bầu 2 tuần và quyết định phá thai vì chồng ngoại tình. Tài khoản nói Ko Woo Rim thản nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà và để cô gái này mặc đồ của vợ trong lúc Kim Yuna đi công tác.

Trước nhiều thông tin sai lệch ảnh hưởng trầm trọng đến danh tiếng nghệ sĩ, All That Sports bình luận: “Tin tức giả đang lan truyền như thuốc độc nhắm vào những người nổi tiếng, các ngôi sao thể thao. Tự do ngôn luận, song lan truyền tin sai lệch là tội ác, là hành động xấu xa ăn mòn xã hội của chúng ta. Nếu tin tức giả mạo tiếp tục được sản xuất hàng loạt và lan truyền rộng rãi, nạn nhân không chỉ là những người nổi tiếng mà còn là những người dân thường. Đây là vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải hành động, tiêu diệt nó”.

Kim Yuna sinh năm 1990, được mệnh danh là “quốc bảo Hàn Quốc”, “nữ hoàng sân băng” khi có nhiều thành tích nổi bật làm rạng danh nước nhà như chức vô địch thế giới 2009 và 2013, giành HC vàng Thế vận hội mùa đông 2010, HC bạc Olympic Mùa đông 2014.

Kim Yuna và Ko Woo Rim quen nhau từ năm 2018, sau thời gian hẹn hò, cặp sao nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2022. Cô dâu hơn chú rể 5 tuổi, dù vậy hai người được nhận xét rất đẹp đôi.