Bộ phim Hàn có nhiều bối cảnh ở Việt Nam gây sốt thế nào?

TPO - Sau 2 năm, "Taxi Driver" (Ẩn danh) không giảm sức hút khi khởi chiếu phần 2. Bộ phim về “dịch vụ” báo thù lôi cuốn khán giả bởi những pha hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước.

Thông tin, cốt truyện gay cấn của "Taxi Driver 2"

Năm 2021, Taxi Driver phần 1 trở thành bộ phim thứ tư trong lịch sử có lượng xem cao phát sóng trên SBS. Theo Nielsen Korea, tập cuối của series ăn khách này đạt rating trung bình trên toàn quốc là 10,9% và 15,3% cho hai phần, chỉ đứng sau Penthouse 2, The Fiery Priest và Hot Stove League.

Phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Người xem đánh giá Taxi Driver hội tụ những yếu tố kịch tính, hồi hộp, gay cấn, hài hước.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Red Cage, nội dung Taxi Driver kể về hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng). Dưới mác công ty vận chuyển, đây thực chất là “dịch vụ” thực thi công lý, nhóm người này thay khách hàng là nạn nhân của những vụ bạo lực, giết người tìm lại công bằng khi pháp luật không thể. Mô típ mới lạ khiến bộ phim thu hút ngay từ thước phim đầu tiên.

Thừa thắng xông lên, phần 2 của Taxi Driver đang được bàn luận sôi nổi những ngày qua. Qua hai tập phát sóng, phim khởi động với tỷ suất cao. Cụ thể, tập 1 và 2 có tỷ suất lần lượt là 12,1% và 10,3%.

Bộ phim kể về cuộc đời của Kim Do Ki (do Lee Je-hoon thủ vai), anh tốt nghiệp Học viện Hải quân, từng làm đội trưởng ở UDT - đơn vị lính hải quân đặc nhiệm ưu tú quân đội Hàn Quốc. Sau khi mẹ Do Ki bị sát hại bởi kẻ giết người hàng loạt, anh xoay chuyển cuộc sống, gia nhập hãng taxi Cầu Vồng.

Mùa thứ hai của Taxi Driver có tổng cộng 16 tập, mỗi tập có thời lượng từ 50 đến 60 phút. Nhiều vụ án trong phim dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời làm chất liệu. Kịch bản mùa 2 vẫn do biên kịch Oh Sang Ho chắp bút, Lee Dan làm đạo diễn.

Dàn diễn viên thực lực, Lee Je Hoon là điểm sáng

Dàn diễn viên thực lực cũng là lý do khiến bộ phim được khán giả đón đợi. Nam diễn viên Lee Je Hoon tiếp tục đảm nhận vai Kim Do Gi, Kim Eui Sung vai Jang Sung Chul, Pyo Ye Jin vai Ahn Go Eun. Ngoài ra, dàn diễn viên như Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram, Shin Jae Ha và Lee Min Jae cũng góp mặt.

Lee Je Hoon chứng tỏ sự đa dạng trong lối diễn, tạo hình độc đáo không bị nhàm chán. Anh tạo ấn tượng khi sẵn sàng lăn xả hết mình ở mọi phân cảnh. Ở phần mới, diễn viên xuất hiện với mái tóc dài che mắt, thân hình vạm vỡ, rắn chắc khi bị nhốt trong phòng biệt giam. Ở phân cảnh khác, Lee Je Hoon lãng tử, điển trai trong bộ áo dài Việt Nam…

Nhiệm vụ đầu tiên của nam chính Kim Do Ki trong mùa hai Taxi Driver là tìm kiếm thanh niên tên Lee Dong Jae (Zo Zee An) bị nhóm lừa đảo người Hàn Quốc dụ sang Việt Nam làm việc và mất tích. Bố của tên Lee Dong Jae tìm đến cầu cứu hãng Taxi Cầu Vồng vì cảnh sát Hàn Quốc thờ ơ trước sự việc.

Chấp nhận lời khẩn cầu, Kim Do Ki một mình sang Việt Nam tìm người. Tại đây, anh phát hiện nhóm tội phạm người Hàn điều hành đường dây cờ bạc bất hợp pháp. Chúng lừa đồng hương đến Việt Nam làm việc, bóc lột sức lao động và Lee Dong Jae là một trong những nạn nhân.

Bộ phim được nhiều khán giả quan tâm hơn khi có nhiều bối cảnh được quay tại Việt Nam. Trong hai tập đầu, nhiều địa danh nổi tiếng như cầu Rồng - Đà Nẵng, nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP HCM, vịnh Hạ Long, công viên nước hồ Thủy Tiên (Huế)… xuất hiện đẹp mắt.

Năm ngoái, Lee Je Hoon cùng ê-kíp sang Việt Nam quay phim, lịch trình của tài tử 39 tuổi được giữ kín, nhà sản xuất phải yêu cầu fan xóa, gỡ bỏ ảnh, clip về bộ phim để đảm bảo tính bảo mật, chờ ngày lên sóng.