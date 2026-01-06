Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sheraton Hanoi West giới thiệu hộp quà Tết 2026 ‘Hoài Thanh Vọng Môn’

Thanh Thúy

Mỗi mùa Tết đến, Sheraton Hanoi West lại kể một câu chuyện mới về văn hóa và tinh thần bản địa qua những thiết kế hộp quà tết được chăm chút tỉ mỉ. Năm nay, khách sạn ra mắt hộp quà tết 2026 – Hoài Thanh Vọng Môn, một sáng tạo giàu chiều sâu, lấy cảm hứng từ những biểu tượng cổ kính của đất Kinh kỳ – nơi những thanh âm của ký ức vẫn vang vọng giữa nhịp sống hiện đại.

sheraton0309s.jpg

Hành trình trở về với những di sản của Hà Nội

Giữa lòng thành phố đang chuyển mình từng ngày, vẫn có những dấu tích lặng lẽ lưu giữ hồn cốt Thăng Long: sắc gạch vồ rêu phong, mái vọng lâu trầm mặc, hay dáng đứng bền bỉ của Ô Quan Chưởng – cánh cửa ô cuối cùng còn vẹn nguyên qua hơn hai thế kỷ.

anh-3.jpg

Những hình ảnh ấy không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là “sợi chỉ đỏ” nối người Hà Nội với những tầng ký ức của mảnh đất kinh kỳ. Trong dòng chảy ấy, tiếng “leng keng” của tàu điện Hà Nội đầu thế kỷ XX – biểu tượng của một thời hiện đại mới – trở thành thanh âm đánh thức cả phố phường. Nhẹ mà sâu, bình yên mà thân thuộc, tiếng chuông ấy đã từng là nhịp thở riêng của Hà Nội thanh lịch: gió sông Hồng luồn qua mái phố, buổi sáng se lạnh, những khoảnh khắc bình dị mà đẹp đến nao lòng.

anh-4.jpg

Từ chất liệu ký ức ấy, Sheraton Hanoi West khởi tạo nên một thiết kế Tết mang sắc thái rất riêng – vừa hoài niệm, vừa hiện đại, như một nhịp cầu nối giữa hôm nay và những giá trị đã bồi đắp nên bản sắc Hà Nội.

Thiết kế mang dấu ấn di sản – kể câu chuyện bằng hình ảnh

Hoài Thanh Vọng Môn không chỉ là một hộp quà. Đó là một cách nhìn Hà Nội qua lăng kính tinh tế của nghệ thuật thị giác.

sheraton0028s.jpg

Mỗi chi tiết trên hộp đều mang chủ ý và câu chuyện của riêng mình: Đường ray tàu điện uốn lượn như dòng chảy miên man của thời gian; Dáng hình Ô Quan Chưởng trở thành điểm tựa biểu tượng cho sự bình yên và bền bỉ; Sắc đỏ mùa xuân ôm trọn những đường nét cổ kính như khoác lên lịch sử một lớp áo mới – rạng rỡ nhưng không mất đi chiều sâu.

Khoảnh khắc nắp hộp hé mở, người nhận không chỉ chạm vào một món quà, mà như bước vào một hành trình – hành trình gặp lại quá khứ, kết nối văn hóa, và cảm nhận trọn vẹn linh hồn Hà Nội qua những biểu tượng thân thương.

Một món quà Tết mang ý nghĩa vượt thời gian

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng nhanh, Sheraton Hanoi West mong muốn mang đến một hộp quà không chỉ đẹp, mà còn có hồn, có chiều sâu, có sự gợi nhớ. Hoài Thanh Vọng Môn là lời tri ân dành cho những giá trị đã nuôi dưỡng bản sắc Hà Nội; đồng thời là lời chúc an yên, may mắn và khởi sắc cho năm mới. Đây cũng là món quà tinh tế dành cho đối tác, khách hàng, và những người yêu Hà Nội – những người luôn tìm kiếm sự tinh giản, thanh lịch và ý nghĩa trong từng chi tiết.

Hộp Quà Deluxe: 1,588,000+ VND

Hộp Quà Prestige: 4,666,000+ VND

Hộp Quà Premium: 6,666,000+ VND

Hộp Quà Signature: 28:888,000+ VND

Tư vấn và Đặt hàng:

+84 969 088 442 / Hang.Doan@sheraton.com

+84 963 621 422 / Duy.Dong@sheraton.com

Thanh Thúy
#Sheraton Hanoi West

