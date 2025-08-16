SHB được vinh danh vì đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập thể và nhiều cá nhân đang công tác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã vinh dự được Công an TP. Hà Nội trao tặng Giấy khen.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

SHB được vinh danh vì đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã đại diện Công an TP. Hà Nội trao tặng Giấy khen cho Ngân hàng SHB; Khối Xử lý nợ Ngân hàng SHB; và cá nhân ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB và bà Ninh Thị Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB vì thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể và các cá nhân SHB đã đạt được. “Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tới của Ngân hàng SHB sẽ đạt được những thành tích mới, kết quả toàn diện và xuất sắc hơn nữa”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Công an TP. Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Ngân hàng SHB

Cũng tại sự kiện, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng Công an TP. Hà Nội trong suốt thời gian qua.

“Việc SHB được lựa chọn là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là minh chứng cho sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của Ngân hàng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh hiệu quả và cam kết trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước”, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nói.

Trong gần 32 năm hình thành và phát triển, SHB luôn kiên định với triết lý: “Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội”. Là một trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh mà còn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo an ninh tài chính, an toàn hệ thống và góp phần ổn định nền kinh tế quốc gia. Ngân hàng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đề cao trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh cộng đồng.

SHB không ngừng đầu tư nâng cấp công nghệ, hoàn thiện hệ thống giám sát thông minh nhằm phòng chống rửa tiền, khủng bố và các giao dịch bất hợp pháp. Những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn, minh bạch và hiện đại.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể và các cá nhân SHB đã đạt được

Bên cạnh đó, SHB cũng tích cực lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội. Song hành với kinh doanh, SHB tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các chương trình do Đảng và Nhà nước phát động.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Năm 2024, trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, các đoàn công tác của SHB đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ cả về tài chính và tinh thần với mục tiêu giúp người dân và các tỉnh thành nhanh chóng tái thiết, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ngân hàng đóng góp cho Chương trình Phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc và triển khai miễn giảm lãi cho khách hàng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, ước tính lên đến 150 tỷ đồng.

SHB và Tập đoàn T&T cũng đồng hành cùng Bộ Công an, triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

“Chúng tôi nhận thấy rằng đồng hành cùng xã hội, người dân bằng các hành động thiết thực là cách tốt nhất để góp phần vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khẳng định vai trò của doanh nghiệp vì cộng đồng, vì tương lai thịnh vượng, phát triển bền vững của đất nước”, bà Ngô Thu Hà chia sẻ tại sự kiện.

Tiến vào kỷ nguyên mới, SHB đặt con người, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ; lấy công nghệ, số hóa làm động lực bứt phá dẫn đầu; và lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, vững bước cùng đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.