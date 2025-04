SeABank tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025

Ngày 25/4/2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, thông qua nhiều mục tiêu, kế hoạch quan trọng như: kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 7%, đạt 6.458 tỷ đồng, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (ASEAN SC) và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Hoàn thành mục tiêu, tăng trưởng toàn diện

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SeABank đã thông tin tới cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Ngân hàng đạt hơn 6.039 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch; tổng tài sản đạt 325.699 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Các chỉ số về hiệu suất hoạt động ROA và ROE lần lượt đạt 1,63% và 14,75%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,89%.

Kết thúc năm 2024, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) riêng lẻ và hợp nhất của SeABank năm 2024 lần lượt đạt 12,33% và 12,84%, nằm trong nhóm các ngân hàng có CAR cao nhất hệ thống. Ngân hàng cũng phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), dự kiến hoàn thành các thủ tục để tăng vốn điều lệ lên 28.450 tỷ đồng trong Quý II/2025.

Nền tảng tài chính vững chắc giúp SeABank hoàn thiện các phương pháp luận, tuân thủ tốt giới hạn an toàn về quản lý rủi ro theo quy định của NHNN và chuẩn Basel III. Tại kỳ xếp hạng tín nhiệm gần nhất năm 2024, SeABank được Moody’s giữ nguyên xếp hạng Ba3 cho danh mục Tiền gửi dài hạn, mức B1 cho đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và triển vọng phát triển Ổn định.

Tiên phong phát triển tài chính bền vững, SeABank phát hành trái phiếu xanh lam đầu tiên của Việt Nam và là Ngân hàng Thương mại tư nhân đầu tiên phát hành trái phiếu xanh lá cho các tổ chức tài chính quốc tế là IFC và AIIB với tổng giá trị lên tới 150 triệu USD. Nguồn vốn này giúp SeABank mở rộng tài trợ cho các hoạt động kinh tế bền vững gắn với đại dương và nước, các lĩnh vực xanh như tòa nhà xanh, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh khả quan năm 2024, Ban lãnh đạo SeABank cũng chia sẻ kết quả kinh doanh Quý I/2025 của Ngân hàng ghi nhận những kết quả ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ; Tổng huy động đạt 189.993 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt 213.048 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 333.746 tỷ đồng; Tổng doanh thu thuần (TOI) đạt 5.820 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu giảm so với năm 2024, ở mức 1,84% do Ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro tín dụng.

Củng cố nền tảng vốn, mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị

Trên cơ sở các thành tích đạt được trong năm 2024 và đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô năm 2025, ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với định hướng phát triển kinh doanh theo phân khúc, kiểm soát rủi ro và duy trì tăng trưởng ổn định so với năm 2024. Theo đó, Ngân hàng đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 6.458 tỷ đồng, Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Huy động đạt 16%; Cấp tín dụng tăng 15%; ROE đạt 13,8% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo quy định.

Nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tăng cường năng lực tài chính để đầu tư đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động, ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ lên 28.650 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ SeABank cũng thông qua chủ trương chào bán/phát hành cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tỷ lệ tối đa 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán/phát hành.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, SeABank hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh với đề án mua Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (ASEAN SC) trở thành công ty con của Ngân hàng. Điều này tạo cơ hội cho ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và hệ thống phân phối, đẩy mạnh bán chéo, phát triển hoạt động đầu tư.

Một trong những nội dung quan trọng khác được thông qua tại ĐHĐCĐ là việc bầu bổ sung ông Matthew Sander Hosford (sinh năm 1958, quốc tịch Mỹ) làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Matthew Sander Hosford là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Trường Kinh doanh Harvard) và Cử nhân khoa học (Trường Đại học Brigham Young), có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng quốc tế uy tín, trong đó có 10 năm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Santander (Hồng Kông) và 8 năm làm chuyên gia cao cấp ngân hàng tại Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Việc bầu bổ sung ông Matthew Sander Hosford làm thành viên độc lập HĐQT nâng tổng số thành viên HĐQT của SeABank lên 8 người, trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên người nước ngoài với nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm và văn hóa đa dạng. Điều này thúc đẩy quá trình hội nhập và xây dựng vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo nên hệ thống tư duy đa chiều giúp SeABank nâng cao năng lực quản trị điều hành và thực thi chiến lược phát triển bền vững với trọng tâm là Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG).