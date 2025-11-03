SeABank đồng hành cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam

Song song với việc ký kết hợp tác cùng MoneyGram International, Inc. mang đến giải pháp nhận kiều hối trực tuyến nhanh, an toàn và minh bạch, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai chương trình “Nhận tiền kiều hối qua MoneyGram - Rinh eVoucher 30.000 đồng ngay trên SeAMobile” từ 15/10 - 31/12/2025 giúp khách hàng có trải nghiệm nhận kiều hối tiện lợi và nhiều ưu đãi trong mùa cao điểm cuối năm.

Theo World Bank, Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu, với tổng giá trị ước đạt hơn 16 - 18 tỷ USD năm 2024, chiếm khoảng 4% GDP quốc gia. Kiều hối không chỉ là nguồn ngoại tệ quan trọng cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống của hàng triệu hộ gia đình.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn giúp khách hàng nhận tiền từ người thân ở nước ngoài một cách dễ dàng, SeABank và MoneyGram đồng hành mang đến giải pháp nhận kiều hối trực tuyến trên ứng dụng SeAMobile giúp tiền về thẳng tài khoản 24/7 mà không cần đến quầy giao dịch.

Giải pháp giúp người Việt ở nước ngoài gửi yêu thương về quê nhà

Chương trình “Nhận tiền kiều hối qua MoneyGram – Rinh eVoucher 30.000 đồng ngay trên SeAMobile” được triển khai đúng thời điểm dòng tiền kiều hối tăng mạnh dịp cuối năm khi nhiều người Việt ở nước ngoài gửi tiền về quê nhà phục vụ chi tiêu, học tập, đầu tư và chuẩn bị Tết Nguyên đán. Theo đó, khách hàng khi nhận tiền kiều hối qua MoneyGram trên SeAMobile hoặc tại quầy giao dịch SeABank sẽ được tặng eVoucher 30.000 đồng cho mỗi giao dịch, không giới hạn số lần nhận. Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản SeANet/SeAMobile sau mỗi giao dịch thành công.

Với dịch vụ nhận kiều hối trực tuyến qua MoneyGram trên SeAMobile giúp khách hàng nhận tiền 24/7, mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc giờ giao dịch, đồng thời đảm bảo an toàn và minh bạch nhờ hệ thống bảo mật của SeABank kết hợp tiêu chuẩn quốc tế của MoneyGram. Khách hàng cũng có thể theo dõi trạng thái giao dịch ngay trên ứng dụng, đảm bảo dòng tiền nhanh chóng, tiện lợi và chủ động.

Đây là lời tri ân gửi đến khách hàng Việt kiều và người nhận trong nước, những người luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng. SeABank mong muốn lan tỏa niềm vui cuối năm qua mỗi giao dịch, giúp khách hàng nhận được giá trị thiết thực bên cạnh lợi ích tài chính.

Nâng tầm dịch vụ kiều hối số

Trước đó, SeABank và MoneyGram International, Inc. - tập đoàn chuyển tiền quốc tế hàng đầu thế giới với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 150 triệu khách hàng toàn cầu, đã chính thức ký kết hợp tác. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ tiên tiến của SeABank và mạng lưới toàn cầu của MoneyGram giúp khách hàng Việt Nam lần đầu tiên có thể nhận tiền quốc tế trực tuyến trực tiếp vào tài khoản ngân hàng qua ứng dụng SeAMobile mà không cần đến quầy, không mất thời gian chờ đợi.

Tại lễ ký kết hợp tác, đại diện SeABank cho biết việc hợp tác cùng MoneyGram là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện của SeABank. Việc đưa dịch vụ nhận kiều hối lên nền tảng SeAMobile không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới mà còn khẳng định nỗ lực của SeABank trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số, mang đến tiện ích vượt trội cho khách hàng cá nhân.

Ông Vijay Raj Poduval - Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Đông Dương của MoneyGram nhận định Việt Nam là một trong những thị trường nhận kiều hối năng động nhất châu Á. Việc hợp tác với SeABank sẽ giúp MoneyGram mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam và phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua các giải pháp chuyển tiền hiện đại, bảo mật và nhanh chóng.”

Sự hợp tác giữa SeABank và MoneyGram vừa mang lại trải nghiệm nhận tiền quốc tế liền mạch vừa góp phần thúc đẩy dòng chảy tài chính toàn cầu về Việt Nam, hỗ trợ hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế một cách an toàn, hiệu quả.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm và trải nghiệm dịch vụ tại: www.seabank.com.vn hoặc ứng dụng SeAMobile.