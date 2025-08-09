Sau vụ cán bộ bị khởi tố vẫn bố trí việc làm ở xã mới, Cà Mau rà soát toàn diện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ đảng uỷ trực thuộc tiếp tục rà soát lại các trường hợp đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Chỉ đạo đưa ra ngay sau vụ cán bộ huyện cũ bị khởi tố vẫn được bố trí làm ở xã mới sau sắp xếp.

Ngày 9/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Ban Thường vụ đảng uỷ trực thuộc tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình đảng viên vi phạm pháp luật.

Trước đó, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đã có công văn về việc đề nghị các đảng uỷ trực thuộc rà soát, báo cáo tình hình đảng viên vi phạm pháp luật (bị khởi tố, điều tra, truy tố, truy nã, tạm giam,…hoặc có bản án của Toà án) đến nay chưa xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, một số đảng uỷ báo cáo chưa đầy đủ thông tin về chức vụ, đơn vị công tác, các văn bản tố tụng có liên quan tới đảng viên trực thuộc theo yêu cầu.

6fcf9fe7cf6b74352d7a-3713-369-427.jpg
Ông Huỳnh Nghĩa bị khởi tố để điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác, xảy ra tại xã Trí Phải (huyện Thới Bình cũ) nhưng vẫn được bố trí làm việc ở xã mới sau sắp xếp.

Để rà soát đầy đủ, chặt chẽ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ đảng uỷ trực thuộc tiếp tục rà soát lại các trường hợp đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (trước khi hợp nhất tỉnh và tỉnh Cà Mau mới).

Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết: “Cán bộ bị khởi tố vẫn được bố trí làm việc ở xã mới khi sáp nhập”, thông tin việc ông Huỳnh Nghĩa, nguyên công chức UBND xã Trí Phải, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thới Bình cũ, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố hồi tháng 4/2025, nhưng vẫn được bố trí công tác tại Phòng Văn hoá – Xã hội xã Biển Bạch sau sáp nhập.

Sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Biển Bạch xem xét xử lý kỷ luật ông Nghĩa theo quy định (khai trừ ra khỏi đảng).

Tân Lộc
