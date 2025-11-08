Sau tuổi 25, nhiều người trẻ chọn ‘bắt đầu lại’ để sống đúng với đam mê

Không phải ai cũng tìm được “nghề đúng” ngay lần đầu. Có người rẽ ngang vì mất nhiệt huyết, có người phát hiện đam mê khi đã đi làm vài năm. Nhưng giữa nhịp sống nhiều biến động, “bắt đầu lại” không còn là điều đáng sợ – nhất là khi bạn tìm thấy phiên bản hạnh phúc hơn của chính mình.

Có một thế hệ trẻ đang lặng lẽ “reset” cuộc đời sau tuổi 25. Họ không ngại bỏ bằng cấp cũ, công việc ổn định, để học lại một kỹ năng hoàn toàn mới — như thiết kế, dựng phim, vẽ 3D hay làm game. Không phải vì nhất thời bốc đồng, mà vì họ nhận ra điều mà nhiều người từng sợ nói ra: “Không còn thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm”.

Chuyện chuyển ngành dần trở nên phổ biến trong cộng đồng người trẻ hiện nay

Câu chuyện chuyển ngành vốn từng gắn với rủi ro, nay lại trở thành hành trình tái sinh — tìm lại cảm hứng và sự tự do trong nghề nghiệp.

Khi “nghề đúng” không đến ngay lần đầu

Nguyễn Phương Minh – một bạn trẻ từng học Công nghệ Thông tin, chia sẻ rằng anh từng nghĩ mình sẽ gắn bó trọn đời với những con số và lập trình. Nhưng khi đi làm trong lĩnh vực Marketing, Minh vô tình “chạm” vào thế giới thiết kế và thấy mình bị hút vào đó: “Mình nhận ra đây mới là điều khiến mình vui. Cảm giác khi tạo ra một sản phẩm hình ảnh khiến mình thấy hấp dẫn hơn bất kỳ đoạn code nào. Mình chưa biết chắc sẽ theo đuổi lĩnh vực cụ thể nào trong ngành Mỹ thuật Đa phương tiện, nên quyết định chọn Arena Multimedia vì chương trình học ở đây giúp mình trải nghiệm qua tất cả các lĩnh vực để xác định con đường muốn theo đuổi”, Minh chia sẻ.

Nguyễn Phương Minh và hành trình theo đuổi đam mê ở độ tuổi 25

Chuyển hướng học lại khi đã ra trường và đi làm không phải quyết định dễ dàng. Nhưng với Minh, đó là bước ngoặt đáng giá. Bởi trong hành trình học lại, anh không chỉ tìm thấy đam mê mà còn xây được một nghề mới — nơi khả năng sáng tạo được công nhận và nuôi sống chính mình. Hiện tại, Minh đang làm đảm nhiệm vị trí UI/UX Designer.

“Bắt đầu lại” không phải là quay về vạch xuất phát

Không ít người nghĩ rằng chuyển ngành là “đập đi xây lại từ đầu”. Nhưng thực tế, mọi trải nghiệm trước đó đều là chất liệu quý. Bạch Thảo – cựu du học sinh ngành Du lịch – từng lo lắng khi quyết định rẽ sang theo đuổi ngành Mỹ thuật Đa phương tiện sau thời gian học tập ở Trung Quốc.

“Thời điểm đó mình rất bồi hồi vì mọi thứ thay đổi quá nhanh và gần như mình bắt đầu lại hoàn toàn mọi thứ. Nhưng giờ nghĩ lại, mình không hối hận. Bởi Mỹ thuật Đa phương tiện khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn rất nhiều”, Thảo kể. Những năm học và làm việc trong ngành cũ giúp Thảo có kỷ luật và kỹ năng giao tiếp, còn ngành mới cho bạn cơ hội được sống đúng với cảm xúc.

Bạch Thảo và hành trình chuyển ngành chưa bao giờ bị “đánh gục”

Thảo nói thêm: “Làm điều mình thích luôn có nhiều cảm hứng và động lực hơn. Mình nghĩ đây là nơi mà mình muốn thuộc về”.

Câu chuyện của cả Thảo và Minh giống như minh chứng rằng: chỉ cần bạn dám thử, “vạch xuất phát” của hành trình mới có thể chính là kinh nghiệm đã qua.

Thế hệ mới và khát khao “làm việc để vui”

Nếu thế hệ trước coi “ổn định” là đích đến, thì người trẻ hôm nay định nghĩa thành công theo cách khác: được làm việc có ý nghĩa, có cảm xúc, và có không gian sáng tạo. Xu hướng “career pivot” (chuyển hướng nghề nghiệp) không còn là chuyện hiếm – từ nhân viên văn phòng, giáo viên, kỹ sư… đều có thể học thêm ngành sáng tạo hay bất kỳ ngành nghề nào để mở ra cơ hội thứ hai.

Thế hệ trẻ khát khao được làm điều mình thích và kiên định với lựa chọn của bản thân

Một giảng viên tại TP.HCM chia sẻ: “Các bạn học viên hiện nay rất chăm chỉ và dũng cảm. Họ đến lớp sau giờ làm, cuối tuần vẫn học thêm, chỉ để được làm điều mình yêu thích”. Đó không còn là những giấc mơ lãng mạn, mà là lựa chọn thực tế của một thế hệ đang tìm lại sự cân bằng giữa cơm áo và đam mê.

Khi đam mê trở lại, cuộc sống cũng “đổi màu”

Giữa nhịp sống nhanh và nhiều biến động, việc “bắt đầu lại” không còn đáng sợ nếu bạn có mục tiêu rõ ràng và môi trường phù hợp để phát triển. Những mô hình đào tạo nghề sáng tạo hiện nay — như chương trình Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia — đang mở ra con đường thực tế cho người muốn chuyển hướng: học ngắn hạn, ra nghề nhanh, có thể vừa học vừa làm với lộ trình chỉ hơn 2 năm đào tạo.

Arena Multimedia - đơn vị đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện với 21 năm có mặt tại Việt Nam

Mô hình “học thật - làm thật” tại Arena Multimedia mở ra cơ hội thực hành ngay từ học kỳ đầu tiên với những công cụ thiết kế mới nhất như Unity, Unreal hay Nuke, định hướng cho học viên có sản phẩm thực tế trong CV, phù hợp cho người muốn vào nghề sớm. Quan trọng hơn, đây là nơi để những người tưởng như “đã lỡ chuyến tàu đam mê” tìm lại chính mình — bằng màu sắc, câu chuyện và ý nghĩa trong từng sản phẩm sáng tạo.

