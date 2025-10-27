TPHCM: Sau 6 năm chờ đợi, căn hộ Saigon Getaway được cấp sổ

TPO - Sau 6 năm chờ đợi, đến nay các khách hàng mua nhà tại chung cư Saigon Gateway (TPHCM) đã nhận được sổ hồng đợt 1.

Thông tin từ Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM cho biết, đã cấp sổ hồng cho 40 căn hộ tại chung cư Saigon Gateway và các khách hàng này đã nhận sổ.

Sau giai đoạn một, Công ty Hiệp Phú Land - chủ đầu tư chung cư Saigon Gateway đã triển khai các giai đoạn tiếp theo để tiếp tục nhận hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp sổ hồng cho khách hàng và dự kiến nộp thêm 150 bộ hoàn tất hồ sơ chốt nộp đợt 2.

Về việc bàn giao kinh phí bảo trì, Công ty Hiệp Phú Land cho biết, tính đến ngày 9/10 chủ đầu tư đã chuyển cho Ban quản trị chung cư là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bảo trì là hơn 32 tỷ đồng và tổng số tiền lãi phát sinh từ quỹ bảo trì tạm tính là gần 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai việc xin cấp sổ hồng, chủ đầu tư cho biết đã gặp nhiều khó khăn do bị một số cư dân căng băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền sai lệch thông tin về quy hoạch của dự án, về vấn đề xin cấp sổ hồng dẫn đến việc cư dân hiểu lầm thông tin, làm chậm tiến độ cấp sổ hồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người mua nhà.

Công ty Hiệp Phú Land nhiều lần đề nghị hỗ trợ nhưng các hành vi này vẫn tiếp diễn, buộc công ty phải tiến hành các bước pháp lý tại tòa án. Hiện nay, vụ việc đang được tòa án tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Ông Lê Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty Hiệp Phú Land cho biết, việc được cấp sổ hồng mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho chủ sở hữu căn hộ. Trước hết, đây là cơ sở pháp lý duy nhất chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và được nhà nước bảo hộ, giúp người dân yên tâm khi sinh sống và sử dụng tài sản. Ngoài ra, sổ hồng còn giúp người sở hữu dễ dàng vay vốn ngân hàng vì đây là tài sản bảo đảm được chấp nhận, đồng thời làm tăng giá trị tài sản và khả năng thanh khoản khi giao dịch trên thị trường.

Mới đây, Toà án nhân dân TPHCM cũng đã bác bỏ yêu cầu của bà D. T. Q. L. về việc hủy 2 sổ hồng để nhập thành 1 sổ. Việc tách dự án làm 2 phần phù hợp mục đích sử dụng đất (một sổ là đất xây dựng chung cư, một sổ là đất xây dựng trung tâm thương mại văn phòng). Đồng thời, chủ đầu tư cũng thực hiện đúng quy hoạch được duyệt không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân chung cư.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có văn bản chỉ đạo giao các sở ngành xem xét giải quyết một số khiếu nại của cư dân, trong đó có nội dung chậm cấp sổ hồng.

Tại cuộc họp gỡ vướng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản (sổ hồng) chung cư Saigon Gateway hôm 4/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, dự án chung cư Saigon Gateway vẫn còn một số nội dung cần làm rõ, như xác định nghĩa vụ nhà ở xã hội, bàn giao quỹ bảo trì từ chủ đầu tư, đóng góp kinh phí xây dựng nhà trẻ…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM rà soát lại văn bản của Bộ Xây dựng trả lời nội dung nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án, nếu không vướng gì thì tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà.