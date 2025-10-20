Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sau 10 ngày ra quân kiểm tra nồng độ cồn, hơn 17.000 trường hợp bị xử lý

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP.HCM cho biết, sau 10 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn thành phố đã lập biên bản hơn 17.000 trường hợp vi phạm.

Trong đó, CSGT đã tạm giữ 46 ô tô, 5.883 mô tô và 128 phương tiện khác, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 1.028 trường hợp, trừ điểm GPLX đối với 2.306 trường hợp theo quy định mới.

z7136788764883-ec8f4f5d13de3af3ccf16748982e52ec.jpg
CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn tài xế

Riêng hành vi vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn với hơn 5.100 trường hợp bị phát hiện và xử lý, chiếm gần 30% tổng số vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng ghi nhận và lập biên bản nhiều lỗi khác như chạy quá tốc độ có 380 trường hợp, điều khiển phương tiện khi có chất ma túy trong cơ thể 15 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 183 trường hợp, lưu thông vào đường cấm 368 trường hợp...

img-5800.jpg
CSGT TPHCM đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn TP bất kể ngày, đêm.

Theo đại diện Phòng CSGT, chiến dịch cao điểm lần này được triển khai nhằm kiểm soát nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn, đặc biệt là sử dụng rượu, bia khi lái xe. Lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, linh hoạt trên toàn địa bàn, nhất là tại các khu vực tập trung nhà hàng, quán bar, tuyến đường trọng điểm vào buổi tối và cuối tuần.

CSGT TP.HCM kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối “đã uống rượu bia – không lái xe”, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nguyễn Dũng
