Sát hại em kết nghĩa trong lúc uống rượu

TPO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh S. dùng dao đâm người em kết nghĩa khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 26/5, lãnh đạo UBND xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.

Hiện, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, anh V.V.S (SN 1982) và anh N.V.T. (SN 1984), cùng trú tại xóm Trọng Cánh, xã Yên Hợp, tổ chức uống rượu tại nhà anh S.. Cả hai vốn là anh em kết nghĩa.

Trong quá trình uống rượu, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, anh S. bất ngờ lấy con dao đâm một nhát vào người anh T..

Cú đâm khiến anh T. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đối tượng V.V.S đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.